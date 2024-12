X Factor finale: oltre il vincitore fa parlare il look di Lauro e Jake

Questa sera si è tenuta a Piazza Plebiscito di Napoli la finale di X Factor. A contendersi il titolo di vincitore dell’edizione 2024 del talent sono stati i Les Votives, i Patagarri e Lorenzo Salvetti del team Achille Lauro e Mimì del team Manuel Agnelli. I concorrenti si sono dovuti sfidare in tre manche, la prima con una canzone scelta da loro, la seconda con un best of di tutte le loro esibizioni e l’ultima dove hanno cantato il loro inedito. A far parlare non sono stati tuttavia solo la gara ed il vincitore, bensì anche il look sfoggiato dai giudici Achille Lauro e Jake La Furia. Scopriamo chi, al termine delle tre, si è aggiudicato la coppa.

Per la prima volta la finale di X Factor è arrivata in una piazza, precisamente Piazza Plebiscito di Napoli. Non si è trattato tuttavia dell’unica novità di questa edizione. Si è difatti deciso di non eliminare nessun concorrente fino alla scoperta del vincitore, deciso tramite una somma di tutti voti ricevuti in ogni manche. Queste sono state tre: la my song (una cover scelta dai concorrenti), un best of e l’inedito.

Al termine delle tre manche sono stati sommati tutti i voti e al quarto posto si è classificato Lorenzo Salvetti. Al terzo posto sono arrivati invece i Patagarri ed al secondo i Les Votives. Ha quindi vinto X Factor 2024 Mimì.

Il look di Achille Lauro e Jake La Furia fa parlare sul web

Come già anticipato sul web non si è parlato solo della gara e delle canzoni cantate dai quattro finalisti. Non si è difatti commentato solo la vittoria di ma anche il look di due dei giudici, ovvero Jake La Furia ed Achille Lauro. I due si sono difatti presentati in piazza entrambi con una pelliccia, Jake bianca e Lauro nera. Il primo ha addirittura aggiunto al suo abbigliamento un colbacco sempre di pelliccia bianca. Chiaramente i look sfoggiati non sono passati inosservati e sul web sono stati diversi gli utenti che hanno commentato a riguardo evidenziando come i due giudici sembrassero essere arrivati direttamente dalla Russia, paragonandoli a Totò e Peppino a Milano. Qualcuno ha anche scritto come Jake La Furia con quella pelliccia bianca ricordasse un po’ l’omino della Michelin.

Di seguito i commenti più significativi in merito: