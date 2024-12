X Factor: Jake punge, Lauro su Francamente e futuro dello show

Questa mattina si è tenuta presso il Palazzo Reale di Napoli la conferenza stampa di presentazione della finale di X Factor che si terrà quest’anno a Piazza Plebiscito. Era presente tutto il cast del talent, quindi la conduttrice Giorgia, i giudici Achille Lauro, Manuel Agnelli, Jake La Furia e Paola Iezzi, ed i quattro concorrenti finalisti. Questi hanno risposto alle domande dei presenti e hanno svelato alcune sorprese per la serata di domani sera. Inoltre è stato rivelato da Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, se ci sarà o meno una prossima edizione di X Factor. Non sono mancati momenti salienti, tra cui una frase sibillina di Jake La Furia e la risposta di Achille Lauro al discorso di Francamente al momento della sua eliminazione. Scopriamo meglio che cosa hanno detto nel corso della conferenza.

C’è grande attesa per la finale di X Factor di domani sera che, per la prima volta nella storia del talent, si terrà in una piazza, precisamente a Piazza Plebiscito di Napoli. Oggi, al Palazzo Reale, si è tenuta la conferenza di presentazione della finale con tutto il cast del programma. In sala erano presenti i quattro giudici Achille Lauro, Manuel Agnelli, Jake La Furia e Paola Iezzi, la conduttrice Giorgia ed i finalisti Les Votives, i Patagarri, Lorenzo Salvetti e Mimì. Con loro c’era anche Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia. Quest’ultima ha svelato alcune sorprese per questa finale di X Factor, come la presenza di Gigi D’Alessio domani sera come altro ospite speciale insieme a Robbie Williams. Inoltre D’Errico ha rivelato se ci sarà o meno una prossima edizione del talent.

X Factor: ci sarà una prossima edizione?

Antonella D’Errico ha fatto sapere che ci sarà una prossima edizione di X Factor. Nello specifico l’Executive Vice President Programming di Sky Italia ha annunciato la conferma del talent show di Sky per ben due stagioni: quella del 2025 e quella del 2026. In quanto al cast, Antonella ha ammesso che le farebbe piacere se venisse confermato quello attuale, composto da Giorgia alla conduzione e da Achille Lauro, Manuel Agnelli, Jake La Furia e Paola Iezzi come giudici. Il team si è difatti rivelato vincente e lo show ha registrato un aumento di ascolti che quest’anno si sono aggirati intorno ai due milioni e mezzo ogni puntata.

La frase sibillina di Jake La Furia

Come risaputo alla finale hanno avuto accesso ben tre concorrenti della squadra di Achille Lauro, ovvero i Les Votives, i Patagarri e Lorenzo Salvetti, ed uno del team di Manuel Agnelli, ovvero Mimì. Sia Paola Iezzi che Jake La Furia sono arrivati quindi in finale senza nessun concorrente. Al momento delle domande da parte dei giornalisti è stato chiesto ai giudici se ci si aspettasse questi nomi in finale, in quanto il genere presentato dai quattro artisti è abbastanza diverso a quello attualmente più richiesto dal mercato discografico. Non c’è difatti nessun rapper o trapper, bensì una band rock, una di jazz/swing e due bellissime voci dall’impronta più classica.

A rispondere alla domanda è stato nello specifico Jake La Furia:

Io sinceramente non me l’aspettavo, però questa è la democrazia signori, che dobbiamo fare. La gente vota da casa quindi va bene così, anzi che ci sia un ritorno delle band, di qualsiasi genere siano, mi sembrava anche l’ora.

Poco dopo ha anche sottolineato come tutti i concorrenti finalisti fossero di Achille Lauro.

Di seguito le sue parole:

Qui sono rappresentati, anche se sono tutti di Achille Lauro, comunque dei generi completamente diversi.

Quando Paola Iezzi gli ha fatto notare come ci fosse anche Mimì della squadra di Manuel Agnelli lui ha risposto con un “Si va bene, dai!”.

Il giudice ha tuttavia espresso delle bellissime parole nei confronti dei quattro finalisti.

Achille Lauro risponde alle parole di Francamente

Un’altra domanda ha riguardato il discorso fatto da Francamente al momento del ballottaggio contro Mimì la scorsa settimana, a cui ha seguito la sua eliminazione dal programma. La cantante, in quell’occasione, ha lamentato il fatto che in finale arrivasse soltanto una donna e come la maggior parte dei concorrenti in gara fossero uomini. Fanpage ha quindi chiesto un parere a riguardo ad Achille Lauro dal momento in cui la sua squadra non comprendeva neppure una donna.

Di seguito la risposta del giudice: