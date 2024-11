X Factor 6 live: Jake fa gaffe, Paola amareggiata, Lauro top, finalisti

Questa sera nella puntata di X Factor andata in onda su Sky Uno i concorrenti rimasti in gara si sono dovuti sfidare in due manche, la prima accompagnati dall’orchestra. Al termine del primo slot d’esibizioni si è saputo subito il primo finalista. C’è stata poi una doppia eliminazione. Il meno votato della seconda manche ha dovuto abbandonare direttamente la gara mentre gli altri due meno votati si sono dovuti sfidare al ballottaggio e sono stati giudici a decidere chi salvare. Si sono quindi saputi i quattro concorrenti che accederanno alla finale della settimana prossima che si terrà a Piazza Plebiscito a Napoli e cercheranno di aggiudicarsi il titolo di vincitore dell’edizione 2024 del programma.

Prima manche

Come di consueto questa sera su Sky Uno è andata in onda un’altra puntata di X Factor. Lo show è ormai alle sue battute finali, difatti questa sera si sono scelti i quattro concorrenti che si sfideranno giovedì prossimo a Piazza Plebiscito di Napoli per aggiudicarsi il titolo di vincitore dell’edizione 2024. La puntata si è divisa in due manche. Nella prima i talenti rimasti in gara si sono dovuti esibire accompagnati dall’orchestra.

Di seguito la lista completa dei brani cantati nella prima manche:

I Patagarri del team Achille Lauro – Can’t help falling in love di Elvis Presley

Mimì del team Manuel Agnelli – Strange fruit di Billie Holiday

Les Votives del team Achille Lauro – Almeno tu nell’universo di Mia Martini

Francamente del team Jake La Furia – Per Elisa di Alice

Lorenzo Salvetti del team Achille Lauro – Caruso di Lucio Dalla

Punkcake del team Manuel Agnelli – My way nella versione di Sid Vicious

Dopo l’esibizione di Francamente, Jake La Furia si è abbandonato ad una gaffe nei confronti della sua concorrente. Paola Iezzi ha difatti commentato il vestito rosso indossato dalla cantante dicendo “il colore della bellezza e del pericolo”. A quel punto Jake ha risposto “lì pericolo più della bellezza quasi!”, scatenando la reazione di Francamente che gli ha domandato “scusami?“. Il giudice forse non si è reso conto che, involontariamente ha offeso la concorrente. Poco dopo, comunque, ha cercato di rimediare specificando “Non volevo dire che non sei bella, sei bellissima. Era per far capire quanto sei pericolosa”.

Dopo l’esibizione dei Punkcake, invece, Paola Iezzi ha fatto capire come un po’ le pesi essere rimasta senza concorrenti. Ha difatti detto a Damiano, cantante della band, che è affezionata a lui perché si era mostrato dispiaciuto per il fatto che fosse rimasta senza cantanti in squadra. Inoltre ha aggiunto che lei guarda sempre le puntate del daily anche adesso che non ha più concorrenti rimasti nel suo team! Anche più tardi, quando Achille Lauro ha evidenziato la varietà dei generi presenti in trasmissione, lei ha risposto “Il pop è uscito” molto probabilmente riferendosi a qualche suo ex concorrente.

Al termine di tutte le performance della prima manche, coloro che hanno convinto di più il pubblico sono stati i Patagarri. Sono quindi i loro primi finalisti di x Factor 2024.

Seconda manche ed eliminato

Nella seconda manche i concorrenti hanno invece eseguito come di consueto delle cover senza l’orchestra.

Di seguito tutte le esibizioni della seconda manche in ordine di uscita:

Mimì del team Manuel Agnelli – Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina

Les Votives del team Achille Lauro – Crazy di Gnarls Barkley

Punkcake del team Manuel Agnelli – Gift horse degli IDLES

Francamente del team Jake La Furia – L’ultimo bacio di Carmen Consoli

Lorenzo Salvetti del team Achille Lauro – Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni

I Punkcake si sono presentati ancora una volta con abiti particolari. Nello specifico Damiano indossava un tutù mentre gli altri membri della band erano vestiti da animali. Una cosa che ormai ci si aspetta da loro e non stupisce più.

A seguito di tutte le performance i concorrenti meno votati dal pubblico sono stati i Punkcake che hanno dovuto lasciare direttamente la competizione. Gli altri meno votati sono stati Mimì e Francamente. Queste si sono dovute sfidare al ballottaggio Manuel Agnelli ha chiaramente deciso di salvare i Mimì ed eliminare Francamente, stessa cosa per Jake La Furia che ha salvato Francamente ed eliminato Mimì. La scelta è quindi stata affidata ad Achille Lauro e Paola Iezzi. Il primo ha eliminato Mimì mentre la seconda ha eliminato Francamente. Si è quindi andati al tilt. La concorrente meno votata è stata Francamente che ha quindi dovuto abbandonare la gara. I finalisti di quest’edizione sono quindi i Les Votives, Lorenzo Salvetti, i Patagarri e Mimì. Da notare come tutti e tre i concorrenti della squadra di Achille Lauro siano in finale, segno di come abbia fatto un ottimo lavoro con la sua squadra.