X Factor 4° live: 2 eliminati, critiche a Iezzi e look Punkcake shock

La puntata di X Factor, denominata Hellfactor, andata in onda questa sera su Sky Uno è stata un po’ diversa dalle precedenti. Rispetto alle altre, difatti, questa volta i concorrenti che hanno dovuto abbandonare il programma sono stati due invece che uno. Gli artisti in gara si sono dovuti sfidare in una prima manche, detta la giostra, al termine della quale uno di loro è stato eliminato. Un’altra eliminazione c’è stata poi a fine puntata, dopo la manche canonica ed il solito ballottaggio. Scopriamo chi nello specifico ha dovuto lasciare la competizione.

Prima manche e primo eliminato

Come di consueto questa sera su Sky Uno è andata in onda un’altra puntata di X Factor. Lo show è ormai entrato nel vivo e siamo già al quarto live. Già tre concorrenti hanno dovuto abbandonare il programma: i Dimensione Brama e Pablo Murphy della squadra di Paola Iezzi e El Ma della squadra di Jake La Furia. Questa sera altri due concorrenti si sono aggiunti alla lista. Il primo eliminato si è saputo quasi subito, in seguito della prima manche chiamata la giostra. I talenti in gara si sono esibiti uno dietro l’altro senza sosta nei loro cavalli di battaglia ed al termine delle performance il meno votato ha dovuto abbandonare il programma in maniera diretta, senza finire al ballottaggio.

Di seguito l’ordine delle esibizioni ed i brani cantati da ogni artista nella giostra:

Les Votives della squadra Achille Lauro con Sign of the times di Harry Styles

Lowrah della squadra Paola Iezzi con If I were a boy di Beyoncé

Danielle della squadra Manuel Agnelli con Il mare d’inverno di Loredana Berté

The Foolz della squadra Jake La Furia con 90min di Salmo

Francamente della squadra Jake La Furia con The rythm of the night di Corona

Punkcake della squadra Manuel Agnelli con Police on my back dei The Clash

Lorenzo Salvetti della squadra Achille Lauro con Poetica di Cesare Cremonini

Mimì della squadra Manuel Agnelli con Figures di Jessie Reyez

I Patagarri della squadra Achille Lauro con Hallelujah! Tutti jazzisti degli Aristogatti

Alla fine delle performance i concorrenti meno votati sono risultati i The Foolz che hanno quindi dovuto lasciare la competizione.

Seconda manche e secondo eliminato

Dopo la prima eliminazione i talenti rimasti in gara si sono sfidati nella seconda manche, in seguito alla quale i due artisti meno votati dal pubblico si sono dovuti sfidare al ballottaggio.

Di seguito tutte le esibizioni della seconda manche in ordine di uscita:

Lorenzo Salvetti della squadra Achille Lauro con Me so’ mbriacato di Mannarino

Danielle della squadra Manuel Agnelli con Fegato fegato spappolato di Vasco Rossi

Francamente della squadra Jake La Furia con Bliding lights di The Weeknd

Lowrah della squadra Paola Iezzi con Someone you loved di Lewis Capaldi

Les Votives della squadra Achille Lauro con La canzone nostra di Mace, Blanco e Salmo

Mimì della squadra Manuel Agnelli con La sera dei miracoli di Lucio Dalla

I Patagarri della squadra Achille Lauro con Summertine di Ella Fitzgerald

I Punkcake della squadra Manuel Agnelli con Mi ami? dei CCCP – Fedeli alla linea

Hanno scatenato alcune polemiche sul web alcuni commenti di Paola Iezzi dopo l’esibizione di Lorenzo Salvetti. Il giudice, difatti, continuava a parlare della sua concorrente Lowrah che, stando a quanto raccontato nella clip prima della performance della cantante, avrebbe trascorso una serata proprio in compagnia di Lorenzo guardando insieme un film. Le continue allusioni da parte di Paola all’episodio hanno suscitato delle critiche, oltre l’imbarazzo evidente del concorrente della squadra di Lauro. I Punkcake, invece, hanno stupito ancora una volta con il loro look. Questa volta, difatti, si sono presentati vestiti da spermatozoi.

A seguito di tutte le performance i concorrenti meno votati dal pubblico sono stati Danielle e Lowrah. I due si sono quindi sfidati al ballottaggio. Manuel Agnelli ha chiaramente deciso di salvare Danielle ed eliminare Lowrah, stessa cosa per Paola Iezzi che ha salvato Lowrah ed eliminato Danielle. La scelta è quindi stata affidata ad Achille Lauro e Jake La Furia. Quest’ultimo ha deciso di eliminare Danielle. Achille Lauro ha invece optato per il tilt eliminando Lowrah, nonostante avesse detto di non voler lasciare Paola senza concorrenti e fatto quindi pensare di voler eliminare Danielle. La scelta è quindi ricaduta sul pubblico che ha deciso di eliminare Danielle.