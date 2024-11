X Factor, 3° live: look dei Punkcake shock, eliminazione con tilt

Questa sera è andata in onda su Sky Uno la terza puntata dei live di X Factor. La gara è ormai entrata nel vivo e Paola Iezzi ha già perso i primi concorrenti, ovvero i Dimensione Brama e Pablo Murphy, eliminati nelle scorse settimane. Anche questa sera un altro talento ha dovuto lasciare il programma mentre qualcun altro, ovvero i Punkcake, si è fatto notare a causa del suo look. In seguito ai due round la conduttrice ha rivelato i due artisti meno votati dal pubblico che si sono poi dovuti sfidare al ballottaggio. In seguito i giudici hanno deciso chi eliminare. Scopriamo chi è stato il terzo concorrente ad aver abbandonato la competizione.

Come ogni giovedì sera, anche oggi è andata in onda su Sky Uno una nuova puntata di X Factor. E’ da poco iniziata la fase dei live ed i concorrenti prescelti dalle diverse squadre hanno dovuto affrontarsi in due manche. Nella prima si sono esibiti Mimì e Danielle del team Manuel Agnelli, I Patagarri del team Achille Lauro, Lowrah del team Paola Iezzi e i The Foolz del team Jake La Furia.

Di seguito tutte le esibizioni della prima manche in ordine di uscita:

Mimì del team Manuel Agnelli con I will survive di Gloria Gaynor

I Patagarri del team Achille Lauro con Stayin’ alive dei Bee gees

Lowrah del team Paola Iezzi con All that she wants di Ace of base

The Foolz del team Jake La Furia con Hot stuff di Donna Summer

Danielle del team Manuel Agnelli con Salirò di Daniele Silvestri

Al termine di tutte le performance il concorrente meno votato dal pubblico a casa è stato Danielle che è quindi finito al ballottaggio.

Nella seconda manche si sono invece esibiti i Punkcake del team Manuel Agnelli, El Ma e Francamente del team Jake La Furia, Lorenzo Salvetti e Les Votives del team Achille Lauro.

Di seguito tutte le esibizioni della seconda manche in ordine di uscita:

Punkcake del team Manuel Agnelli con Da ya think I’m sexy di Rod Stewart

El Ma del team Jake La Furia con Hung up di Madonna

Lorenzo Salvetti del team Achille Lauro con Non succederà più di Claudia Mori e Celentano

Francamente del team Jake La Furia con L’amour toujours di Gigi D’Agostino

Les Votives del team Achille Lauro con You make me feel (mighty real) di Sylvester

A far parlare particolarmente è stata l’esibizione dei Punkcake. La band ha difatti stupito ancora, questa volta con il suo look. In particolare il cantante Damiano si è presentato con una tutina leopardata con punti strategici scoperti. Gli altri membri del gruppo, invece, erano vestiti chi da poliziotto, chi da suora, chi da Sailor Moon e chi da infermiera sexy!

Al termine di tutte le performance il meno votato dal pubblico a casa è risultata nuovamente El Ma. Quest’ultima ha quindi dovuto sfidare Danielle. Quest’ultimo ha cantato Lugano addio di Ivan Graziani. El Ma ha optato invece per Talking to the moon di Bruno Mars.

Manuel Agnelli ha chiaramente deciso di salvare il suo artista ed eliminare El Ma. Stessa cosa per Jake La Furia che, invece, ha salvato El Ma ed eliminato Danielle. La scelta è quindi rimasta nelle mani di Achille Lauro e Paola Iezzi. Quest’ultima ha deciso di eliminare El Ma. Achille Lauro ha invece deciso di andare al tilt e far decidere al pubblico. In seguito ai voti dei telespettatori il meno votato è stata El Ma che ha quindi dovuto abbandonare la competizione.