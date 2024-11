X Factor, Lauro ‘al guinzaglio’, Manuel tuona contro musica di oggi

La terza puntata dei live di X Factor è iniziata immediatamente con una stoccata da parte di uno dei giudici al panorama musicale attuale. Manuel Agnelli, nel lodare una sua concorrente, ha difatti sparato a zero contro la musica di oggi ed in particolare se l’è presa con chi utilizza l’autotune o si mostra in abiti succinti. Anche Paola Iezzi si è fatta notare poco dopo l’inizio della trasmissione per uno dei suoi soliti oggetti particolari. Questa volta la cantante ha messo al guinzaglio uno dei suoi colleghi! Scopriamo meglio che cosa è accaduto.

Ormai X Factor è entrato sempre più nel vivo. Siamo difatti arrivati alla terza puntata di live e Paola Iezzi ci ha abituati ad un oggetto particolare ogni sera. Questo giovedì la cantante si è presentata in studio addirittura con un collare al quale era legato un guinzaglio! Quando Giorgia ha fatto notare lo strano oggetto la coach ha evidenziato come fosse abbinato perfettamente alla giacca di Achille Lauro e successivamente si è alzata per legare il collare proprio intorno al collo del giudice, mettendolo al guinzaglio!

Poco dopo il siparietto divertente con protagonisti i due giudici è iniziata la gara vera e propria. Ad aprire le danze questa sera è stata Mimì, concorrente della squadra di Manuel Agnelli. La giovanissima cantante ha attraversato una settimana difficile e nella clip che ha preceduto la sua esibizione si è mostrata addirittura in lacrime. Il suo coach l’ha consolata in maniera egregia e con la sua versione di I will survive di Gloria Gaynor Mimì questa sera ha dimostrato ancora una volta la sua bravura. Proprio nel sottolineare le sue qualità vocali, Manuel Agnelli si è abbandonato ad una stoccata nei confronti del panorama discografico odierno.

Recuperando la katana utilizzata da Mimì durante l’esibizione per imitare la protagonista di Kill Bill, il giudice si è alzato in piedi e ha lodato la sua concorrente paragonandola a coloro che utilizzano l‘autotune o abiti succinti per arrivare al successo. Il frontman degli Afterhours ha evidenziato come Mimì sia un’artista di rottura con questa tendenza.

Di seguito le parole di Agnelli sulla musica attuale: