X Factor: Iezzi e Jake in manette, Lauro cita Morgan e Bugo

Oggi su Sky Uno è andata in onda la seconda puntata dei live di X Factor. L’inizio è stato subito con il botto. Paola Iezzi si è difatti presentata in studio con un altro dei suoi strani oggetti, in particolar un paio di manette che ha utilizzato per ammanettare Jake La Furia! Achille Lauro ha poi citato una delle scene più famose del festival di Sanremo, ovvero quella con protagonisti Morgan e Bugo. Scopriamo meglio che cosa è accaduto.

Come di consueto questa sera, 31 ottobre, è andata in onda su Sky Uno la seconda puntata dei live di X Factor. La gara è ormai entrata nel vivo ed i giudici sono sempre più affiatati. La puntata è iniziata immediatamente con il botto, con un siparietto divertente che ha visto coinvolti Paola Iezzi e Jake La Furia. Paola si è difatti presentata in studio con un altro oggetto particolare ed un look da poliziotta. La settimana scorsa aveva fatto parlare per il suo frustino, questa volta invece è arrivata con un paio di manette dorate.

Immediatamente Giorgia ha ironizzato dicendo che avrebbe realizzato un sogno di Jake ma la metà di Paola e Chiara ha risposto che, invece, erano per lei! Poco dopo Iezzi ha ammanettato Jake a sé stessa, stringendo una manetta intorno al proprio polso e l’altra attorno a quello dell’altro giudice. A quel punto la conduttrice li ha sfidati a restare così per tutta la durata della puntata.

Anche Achille Lauro si è reso protagonista di un siparietto divertente che ha fatto ridere sia il pubblico in studio che la conduttrice. Nello specifico quando Giorgia l’ha presentato gli ha chiesto che intenzioni avesse per questa puntata e a quel punto il giudice ha fatto un riferimento a quanto avvenuto al Festival di Sanremo tra Bugo e Morgan. Nello specifico Lauro ha iniziato a cantare la versione modificata da Morgan di Sincero, brano presentato dai due alla kermesse canora, intonando “Le brutte intenzioni, la maleducazione”. Giorgia è scoppiata a ridere e come lei anche gli altri giudici ed il pubblico in studio. La puntata è poi entrata nel vivo con l’inizio della gara.