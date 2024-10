X Factor live 1 eliminato: scelta difficile per Iezzi e stoccata a Lauro

Questa sera è andata in onda su Sky Uno la prima puntata dei live di X Factor. La gara è entrata nel vivo e anche i giudici hanno iniziato a mettere in atto le loro strategie e a giocare. Insomma l’armonia delle audizioni ha ormai lasciato il posto alle prime discussioni e polemiche. In seguito ai due round la conduttrice ha rivelato i due artisti meno votati dal pubblico che si sono poi dovuti sfidare al ballottaggio. In seguito i giudici hanno deciso chi eliminare. Scopriamo chi è stato il primo concorrente ad aver abbandonato il programma.

Come ogni giovedì sera, anche oggi è andata in onda su Sky Uno una nuova puntata di X Factor. E’ appena iniziata la fase dei live ed i concorrenti prescelti dalle diverse squadre hanno dovuto affrontarsi in due manche. Nella prima si sono esibiti i The Foolz del team Jake La Furia, Lowrah e i Dimensione Brama del team Paola Iezzi, Danielle e Mimì del team Manuel Agnelli e i Les Votives del team Achille Lauro.

Di seguito tutte le esibizioni della prima manche in ordine di uscita:

The Foolz del team Jake La Furia con 90MIN di Salmo

Lowrah del team Paola Iezzi con Hey Mama di David Guetta, Nicki Minaj, Bebe Rexa e Afro Jack

Les Votives del team Achille Lauro con Are you gonna be my girl dei Jet

Danielle del team Manuel Agnelli con Milano e Vincenzo di Alberto Fortis

Dimensione Brama del team Paola Iezzi con L’estate sta finendo dei Righeira

Mimì del team Manuel Agnelli con Don’t beat a girl di Anna Calvi

Al termine di tutte le performance i meno votati dal pubblico a casa sono stati i Dimensione Brama che sono quindi finiti al ballottaggio.

Nella seconda manche si sono invece esibiti I Patagarri e Lorenzo Salvetti del team Achille Lauro, El Ma e Francamente del team Jake La Furia, Pablo Murphy del team Paola Iezzi e i Puncake del team Manuel Agnelli.

Di seguito tutte le esibizioni della seconda manche in ordine di uscita:

I Patagarri del team Achille Lauro con Tutti quanti vogliono fare il jazz degli Aristogatti

El Ma del team Jake La Furia con Rise di Katy Perry

Pablo Murphy del team Paola Iezzi con We are never ever getting back together di Taylor Swift

Francamente del team Jake La Furia con Promises dei Cramberries

I Puncake del team Manuel Agnelli con Police on my back dei The Clash

Lorenzo Salvetti del team Achille Lauro con Margherita di Riccardo Cocciante

Al termine di tutte le performance il meno votato dal pubblico a casa è risultato Pablo Murphy. Quest’ultimo ha quindi dovuto sfidare i Dimensione Brama. Hanno iniziato proprio loro con Can’t get you out of my head di Kylie Minogue. Pablo ha invece cantato SOS degli Abba.

Paola Iezzi ha deciso di eliminare i Dimensione Brama. Per lei è stata una scelta molto difficile in quanto entrambi i concorrenti facevano parte della sua squadra. Nel motivare la sua scelta ha lanciato una frecciatina al collega Achille Lauro che, nel commentare l’esibizione di Pablo Murphy, aveva parlato di pop fatto male. Iezzi ha voluto quindi sottolineare come non esista un pop fatto male e lei ami tutti i generi della musica. Lauro, coerentemente con quanto detto sulla sua esibizione, ha eliminato Pablo. Manuel Agnelli ha eliminato i Dimensione Brama, così come Jake La Furia. I primi eliminati sono quindi stati i Dimensione Brama.