X Factor inizio live, finita la pace tra i giudici: sono scintille

Questa sera è andata in onda su Sky Uno la prima puntata dei live di X Factor. Così come c’era da aspettarsi l’armonia che fino ad ora c’era stata tra i giudici questa sera è mancata. Si sono difatti verificate le prime polemiche, in particolare tra Achille Lauro e Jake La Furia a causa dell’esibizione dei Les Votives del team Achille Lauro e successivamente tra Paola Iezzi e gli altri giudici per la performance dei Dimensione Brama del suo team. Scopriamo meglio che cosa è accaduto nello specifico.

Come di consueto, come ogni giovedì, anche questa sera è andata in onda una nuova puntata di X Factor. Oggi sono iniziati i live e, nel vivo della gara, i giudici hanno cominciato a giocare sul serio. Se fino ad ora, difatti, c’era stata armonia tra i quattro, questa sera i toni si sono leggermente inaspriti. In seguito all’esibizione della band Les Votives, concorrente del team di Achille Lauro, un commento da parte di Jake La Furia non è andato troppo giù al loro coach. I ragazzi si sono esibiti in una cover di Are you gonna be my girl dei Jet. Sebbene la loro esecuzione abbia convinto Jake, questo ha voluto fare un appunto sui Les Votives.

Jake si è difatti posto un quesito, ovvero come la band possa inserirsi nel mercato discografico attuale. Il giudice teme difatti che i Les Votives non si dimostrino particolarmente versatili e possano di conseguenza restare intrappolati in un cliché e, a lungo andare, faticare a trovare un loro posto nel mercato.

Achille Lauro non ha apprezzato particolarmente il discorso fatto dal suo collega. Ha difatti immediatamente preso le difese della sua band, sottolineando come secondo lui abbiano invece un posto assicurato nel mercato discografico. Il giudice ha sottolineato la potenza dei loro inediti e ha poi chiesto al pubblico di dire la sua, alzandosi in piedi. A quel punto i presenti in studio si sono abbandonati ad un caloroso applauso per esprimere tutto il loro consenso nei confronti dei Les Votives.

Anche Manuel Agnelli ha voluto fare un appunto ai ragazzi, sottolineando la loro bravura ma come a livello vocale il pezzo scelto da Lauro non fosse adatto al cantante. Il frontman degli Afterhours ha tuttavia ribadito come la band sia tra le sue preferite di quest’anno e speri di vederla in finale.

Poco dopo c’è stata un’ulteriore discussione tra Paola Iezzi e gli altri tre giudici. L’esibizione della sua band, i Dimensione Brama, in una cover di L’estate sta finendo dei Righeira non ha difatti convinto. In particolare è stato sottolineato da Jake come la canzone non fosse vocalmente adatta al cantante perché troppo alta rispetto al suo solito range vocale e la tonalità sbagliata. Inoltre Manuel ha fatto presente come il passaggio dai Joy division portati nell’audizioni ai Righeira mostrasse un percorso poco definito e coerente. Stessa cosa è stata ribadita anche da Achille Lauro che ha perfino detto che l’esibizione lo aveva ‘disturbato’. Gli appunti fatti dagli altri giudici non sono andati giù a Paola, la quale ha evidenziato come il pezzo, sebbene sembrasse allegro, in realtà era molto malinconico e, di conseguenza, non troppo lontano dai Joy division.