X Factor, chi va ai live: le scelte dei giudici fanno discutere il web

Questa sera sono andati in onda su Sky Uno gli Home Visit di X Factor. I quattro giudici, Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi hanno dovuto decidere i tre talenti da portare alla fase dei live e che comporranno quindi le loro squadre. Scopriamo di chi si tratta nello specifico.

Gli home visit di Achille Lauro

Ha iniziato Achille Lauro che ha dovuto scegliere chi portare ai live tra i Les Votives a cui aveva dato il suo X Pass, Lorenzo Salvetti, Ibrahim e I Patagarri. I primi ad esibirsi sono stati I Patagarri con un loro inedito intitolato “La banca in pieno centro”. Lorenzo se l’è giocata con una cover di “Le parole più grandi” di Coez. Successivamente a giocarsela è stato Ibrahim con “Heathens” dei Twenty one pilots ed infine i Les Votives che hanno provato a convincere il giudice ancora una volta con una loro versione di “Città vuota” di Mina. Alla fine ad aver convinto il giudice sono stati Lorenzo Salvetti, Les Votives e i Patagarri. Saranno quindi loro a giocarsi il tutto per tutto ai live.

Gli home visit di Jake La Furia

Jake La Furia ha dovuto scegliere chi portare ai live tra il duo Potara a cui aveva dato il suo X Pass, Elmira, Francesca Siano e i The Foolz. I Potara si sono esibiti in una loro versione di “Parole parole” di Alberto Lupo e Mina mixata a “Quelle parole” dei Bnkr44. Francesca ha eseguito una cover acustica di “The rythm of the night” di Corona. I The Foolz hanno invece cercato di convincere il giudice con una cover di “E la luna bussò” di Loredana Bertè mentre Elmira ha cantato “Talking to the moon” di Bruno Mars. Alla fine hanno avuto accesso ai live Elmira, Francesca e i The Foolz.

Gli home visit di Paola Iezzi

Paola Iezzi ha dovuto scegliere chi portare ai live tra Pablo Murphy, Laura Fetahu a cui aveva dato il suo X Pass, i Frammenti ed i Dimensione Brama. Hanno iniziato quest’ultimi che hanno cantato una loro versione di “Can’t get out of my head” di Kylie Minogue. Lo scozzese Pablo Murphy se l’è giocata con una cover di “Friday I’m in love” dei The Cure con tanto di cornamuse. I Frammenti hanno eseguito una loro versione di “Born slippy” degli Underwold, inserendo nel testo delle frasi prese da Trainspotting. Laura Fetahu, infine, ha puntato su qualcosa di diverso dal solito, ovvero una canzone lenta. Questa volta ha difatti cantato “If I were a boy” di Beyoncé a cui ha aggiunto delle barre scritte da lei. Paola ha deciso di mandare ai live i Dimensione Brama, Laura e Pablo.

Gli home visit di Manuel Agnelli

Infine Manuel Agnelli ha dovuto scegliere chi portare ai live tra Mimì Caruso a cui aveva dato il suo X Pass, i Punkcake, Beatrice Fita e Danielle. I Punkcake si sono scatenati su una cover di “I’m scum” degli Idles. Beatrice Fita ha cantato “Hey” dei Pixies. Mimì Caruso ha portato una sua emozionante versione di “Earfquake” di Tyler, The Creator. Infine Danielle ha scelto “Amarsi un po’” di Lucio Battisti. Manuel ha deciso di tenere nel suo team Mimì, i Punkcake e Danielle.