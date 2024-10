X Factor bootcamp, fischi su Jake e Lauro: scelte fanno discutere!

Questa sera su Sky Uno è andata in onda la prima puntata di bootcamp del talent show X Factor. A scegliere i componenti delle proprie squadre che andranno avanti nel programma sono stati i giudici Jake La Furia ed Achille Lauro. Le scelte per i due non sono state per nulla facili, difatti ci sono stati diversi switch. Proprio alcuni di questi, così come alcune eliminazioni dirette di qualche concorrente, hanno scatenato una reazione negativa da parte del pubblico che ha perfino fischiato i giudici. Capiamo meglio per quale motivo, che cosa è successo nel corso della puntata e quali sono stati i cantanti a passare alla fase successiva del programma.

Bootcamp di Jake La Furia

In particolare Jake La Furia si è beccato diversi fischi per l’eliminazione di Lunaspina e Giovanni Fausto Meloni. Il rapper ha difatti scelto di eliminare direttamente i due concorrenti, motivando che quello non era il palco giusto per loro. Soprattutto nel caso del secondo ha affermato che non voleva fargli cantare brani commerciali che si discostassero troppo dal suo genere. La loro eliminazione ha scatenato i fischi ed i “no” di protesta da parte del pubblico.

Anche alcuni switch hanno fatto discutere, come quello di Andrea Grassi per gli Speakeasy, poi a loro volta eliminati per i The Foolz, e quello di Massimo Poli per Francesca Siano. Alla fine la squadra di Jake La furia comprende: i The Foolz, Francesca Siano, i Potara ed Elmira Marinova che ha preso la sedia di Gaia Bianco.

Bootcamp di Achille Lauro

Il pubblico non si è mostrato sempre d’accordo nemmeno con le scelte prese da Achille Lauro. Quest’ultimo si è beccato i fischi da parte dello studio per la sua scelta di fare lo switch tra Giulia Catuogno ed Ibrahim Guiblawi e per l’eliminazione di Daniela De Ciccio, considerata non ancora pronta per partecipare al talent. Anche il cambio di Giulia Covitto per i Patagarri ha scatenato qualche protesta da parte del pubblico.

Lauro ha poi avuto una discussione con Paola Iezzi in merito alla sua scelta di fare lo switch tra Andrea Astolfi e Lorenzo Salvetti. Secondo Paola il giudice doveva difatti tenere Andrea ed optare per il cambio con qualcun altro. Alla fine la squadra di Achille Lauro comprende: Les Votives, i Patagarri, Lorenzo Salvetti ed Ibrahim Guiblawi.