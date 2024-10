X Factor bootcamp, concorrenti cantano e Manuel va via: Il motivo

Questa sera su Sky Uno è andata in onda la prima puntata di bootcamp del talent show X Factor. A scegliere i componenti delle proprie squadre che andranno avanti nel programma sono stati i giudici Jake La Furia ed Achille Lauro. Proprio durante l’esibizione di uno dei gruppi del team di Jake La Furia è successo qualcosa di davvero inaspettato. Un altro giudice, precisamente Manuel Agnelli, si è difatti alzato dal tavolo e se n’è andato! Scopriamo meglio il motivo che l’ha portato a compiere tale gesto.

Oggi, giovedì 3 ottobre, è andata in onda su Sky uno la prima puntata di bootcamp di x Factor. I primi due giudici ad aver formato le loro squadre sono stati Jake La Furia ed Achille Lauro. Proprio durante l’esibizione di uno dei concorrenti del team di Jake che hanno cercato di aggiudicarsi una sedia è successo qualcosa di decisamente inaspettato. Il duo dei Potara ha difatti deciso di eseguire una cover di Smells like teen spirit dei Nirvana in versione trap con alcune barre riscritte. La loro perfomance non è stata di gradimento di uno dei giudici. Manuel Agnelli, a metà esibizione, si è difatti alzato dalla propria sedia e si è allontanato come in segno di protesta.

Se al cantante degli Afterhours la cover dei Potara non ha convinto, il duo ha invece fatto breccia in Jake La Furia. Il giudice ha difatti deciso di dargli una sedia e farli così passare alla fase successiva, ovvero quella degli home visit. A fine esibizione il rapper si è anche avvicinato a Manuel Agnelli, invitandolo a tornare al proprio posto al tavolo dei giudici. Sia lui che i suoi colleghi hanno preso la reazione del giudice con ironia, scoppiando a ridere.

Oltre i Potara sono passati alla fase successiva del programma altri tre artisti: la band The Foolz, Elmira Marinova e Francesca Siano. La scelta per Jake La furia non è stata affatto semplice. Durante la puntata, difatti, sono stati diversi gli switch. Qualcuno di questi ha scatenato anche i fischi da parte del pubblico in studio.