X Factor, gaffe di un concorrente virale sul web: cosa ha detto

Questa sera, giovedì 12 settembre, è andata in onda su Sky Uno la prima puntata del talent show X Factor. Quest’anno ci sono state diverse novità, a partire dalla conduzione ed il tavolo dei giudici. Questi ultimi hanno dovuto decidere i concorrenti che hanno superato la prima fase delle selezioni insieme al quinto giudice, ovvero il pubblico. Tra gli aspiranti talenti si è presentato anche il giovanissimo Lorenzo Salvetti. E’ stato proprio lui a conquistare il pubblico non solo con la sua voce ma anche con la sua simpatia. Una sua gaffe, infatti, è diventata virale sul web. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

La prima puntata di X Factor andata in onda questa sera, 12 settembre, su Sky Uno è stata molto commentata sui social. A far parlare non sono stati solo la nuova conduttrice ed i nuovi giudici, apprezzatissimi dal pubblico, ma anche una divertente gaffe fatta da uno dei concorrenti. Si è difatti presentato alle selezioni Lorenzo Salvetti, un ragazzo di sedici anni che si è esibito in una cover di “Poetica” di Cesare Cremonini. La sua esibizione ha convinto tutti i giudici e ha conquistato il pubblico. Tuttavia a far parlare non è stata solo la sua musica. L’aspirante concorrente ha difatti colpito anche per la sua grandissima simpatia!

Lorenzo, prima di cantare, ha raccontato come si è avvicinato alla musica. In particolare ha spiegato di aver scritto la sua prima canzone per una ragazza per la quale si era preso una cotta. E’ stato proprio raccontando questo aneddoto che il ragazzo si è abbandonato ad una gaffe, sbagliando un verbo. Ha difatti detto “Conoscetti questa ragazza”, facendo ridere tutto lo studio. I giudici hanno ironizzato più volte sull’accaduto e la sua frase è diventata immediatamente virale sul web. Sono stati difatti tantissimi i telespettatori che hanno commentato la cosa sui social.

Di seguito riportiamo solo alcuni dei tanti commenti comparsi su X (ex Twitter) in merito all’accaduto:

Chissà se Lorenzo vincerà il programma, sicuramente per il momento ha vinto il premio per concorrente più divertente della prima puntata di selezioni!