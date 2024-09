X Factor, da giovedì la nuova stagione su Sky Uno: le anticipazioni

A partire da giovedì 12 settembre tornerà su Sky Uno la nuova edizione del talent show X Factor. Per quest’anno sono previste tantissime novità, sia nel cast che nella struttura del programma. C’è stato difatti un cambiamento nella conduzione e nella giuria, così come nell’impostazione delle diverse fasi che porteranno i talenti a raggiungere i live. Scopriamo insieme che cosa è cambiato nello specifico e qualche anticipazione in merito a quello che vedremo nella puntata di giovedì e nelle successive.

Le novità di quest’edizione

Quest’anno ha portato grandi cambiamenti per X Factor, il talent show musicale di Sky Uno. Rispetto alla scorsa edizione, difatti, c’è stata una rivoluzione sia nella conduzione che nella giuria. Francesca Michielin ha lasciato il posto di presentatrice alla collega Giorgia mentre al tavolo dei giudici troveremo tutte new entry a parte una. Quest’edizione, difatti, affiancheranno i talenti di X Factor Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi del duo Paola e Chiara e Manuel Agnelli. Tra loro solo l’ultimo è un volto già noto del programma, avendo avuto delle esperienze passate come giudice nelle scorse edizioni.

I cambiamenti, però, non si sono avuti solo nel cast. Alcune novità sono state difatti apportate anche nel metodo di selezione dei concorrenti che accederanno alla fase dei live. In particolare è stata introdotto un quinto giudice nella prima fase, quella degli XPass. A decidere chi passerà alla seconda selezione, difatti, sarà quest’anno anche il pubblico, definito da Achille Lauro come “il senato”. Seguiranno come di consueto le fasi dei Bootcamp e degli Home Visit. La finale dei live si terrà quest’anno a Napoli, a Piazza del Plebiscito.

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa per l’inizio del programma, in cui i giudici hanno anticipato un po’ quello che cercano da parte dei talenti che si proporranno per le selezioni e cosa si aspettano dal programma. In particolare Achille Lauro ha affermato di non cercare grandi voci ma persone che abbiano qualcosa di unico. Jake ha scoperto invece che il ruolo del giudice è più difficile di quanto pensasse, così come dover dire dei no a qualcuno che sta rincorrendo il proprio sogno. Giorgia ha difatti affermato che lei non sarebbe riuscita a fare il giudice, preferendo un ruolo come quello della conduttrice per il quale è stata selezionata.