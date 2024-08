X Factor prima clip con nuovo cast: stoccata di Manuel a ex giudici

Quest’anno ci saranno delle grandi novità ad X Factor. E’ difatti cambiata la conduzione, affidata a Giorgia e non più a Francesca Michielin. Inoltre è cambiato anche il tavolo dei giudici dove troveremo Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Nelle ultime ore i profili social ufficiali del programma hanno pubblicato i primi filmati con il nuovo cast. Proprio durante l’anteprima mostrata sul web, il cantante degli Afterhours si è abbandonato ad una frase che per alcuni è suonata come una frecciatina nei confronti degli ex giudici del programma. Capiamo meglio che cosa ha detto.

Sono state svelate le prime immagini della prossima edizione di X Factor attraverso i social ufficiali del talent show. Queste mostrano i nuovi giudici seduti al tavolo della giuria ed intenti ad ascoltare le esibizioni degli aspiranti talenti. Quest’anno ci saranno alcune novità, a partire proprio dai giudici. Ad affiancare i cantanti nel loro percorso vedremo difatti Achille Lauro, Jake La Furia dei Club Dogo, Manuel Agnelli e Paola Iezzi del duo Paola e Chiara. Sono proprio loro quattro i protagonisti dell’ultimo video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del talent show di Sky Uno.

I giudici vengono immortalati nello specifico in alcuni spezzoni delle audizioni che vedremo a partire dal 12 settembre. La nuova squadra si mostra fin da subito molto affiatata. Come si può vedere nel filmato, difatti, i quattro scherzano tra loro e si abbandonano a battute tra un’esibizione e l’altra. Addirittura i giudici si cimentano in una loro versione del successo sanremese di Paola e Chiara “Furore”. Proprio questo clima di festa ha portato Manuel Agnelli ad abbandonarsi ad un commento che alcuni hanno letto come una frecciatina ai suoi ex colleghi.

Il cantante degli Afterhours ha difatti affermato:

Non mi sono mai trovato così bene con una giuria.

Il suo voleva essere chiaramente un complimento nei confronti di Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. Se però le sue parole hanno elogiato i suoi nuovi compagni d’avventura, in qualche modo hanno sminuito i colleghi con cui si è ritrovato al tavolo dei giudici negli scorsi anni. Manuel è difatti un volto noto di X Factor, a cui ha già preso parte come giudice per diverse edizioni.