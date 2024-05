X Factor, ufficializzate giuria e conduttrice: rivoluzione, le reazioni

X Factor cambia in blocco giuria e conduzione: ora è ufficiale, sarà totale rivoluzione a settembre. Sky ha annunciato che tutti i giudici della scorsa edizione saranno sostituiti. Anche la presentatrice Francesca Michielin non farà più parte del cast. Lungo la tarda mattinata di mercoledì 29 maggio, i profili ufficiali della trasmissione hanno reso noto al pubblico chi sarà protagonista in studio dal prossimo autunno, periodo in cui decollerà la 18esima stagione del popolare talent show.

Morgan, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico: tutti fuori. Al loro posto Jake La Furia (al secolo Francesco Vigorelli), il tenebroso Achille Lauro, Paola Iezzi del duo Paola e Chiara e il grande ritorno dietro al bancone dei giurati di ‘sua maestà’ Manuel Agnelli. A sostituire Francesca Michielin sarà invece Giorgia.

Non appena X Factor Italia ha ufficializzato i cambi tramite il suo account Instagram, gli utenti affezionati al programma si sono scatenati. Plebiscito per il rientro di Manuel Agnelli. Pioggia di complimenti anche per l’arruolamento di Paola Iezzi. Più divisivi invece Achille Lauro e Jack La Furia: tanti telespettatori hanno sottolineato che non vedono l’ora di vederli all’opera e di essere soddisfatti delle scelte, qualcuno invece ha sostenuto che non sono idonei al ruolo.

A far maggiormente discutere è però stata la conduzione affidata a Giorgia. Non tanto perché la cantante di Gocce di Memoria non goda della stima e della simpatia del pubblico, quanto piuttosto perché in molti hanno scritto che è un paradosso che una artista con le sue competenze musicali debba presentare piuttosto che dedicarsi alla ricerca di nuovi talenti a cui insegnare il mestiere. Insomma, parecchie persone l’avrebbero voluta vedere nella giuria e non a condurre.

Sfumato il ritorno di Alessandro Cattelan

Nei giorni scorsi si era fatta strada l’indiscrezione di un possibile ritorno all’ovile di Alessandro Cattelan. Secondo quanto trapelato, Sky avrebbe avuto contatti con il presentatore per capire se c’era spazio per riportarlo a condurre X Factor. Il timoniere di Da vicino nessuno è normale avrebbe però riferito ai vertici della tv satellitare che al momento ha intenzione di proseguire il suo cammino in Rai. Alla fine l’ha spuntata Giorgia.