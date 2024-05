X Factor, giuria cambiata in blocco e via Michielin: ecco i sostituti

Rivoluzione a X Factor. Si va verso il cambio completo di giuria e conduzione per la diciottesima edizione del talent show in onda su Sky. A spiegare la situazione è Il Fatto Quotidiano. Un articolo apparso sull’inserto Fq Magazine a firma del giornalista Giuseppe Candela riferisce che Morgan, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico saranno sostituiti in blocco. Lascerà il programma anche Francesca Michielin. La tv satellitare e Fremantle, società di produzione che confeziona la trasmissione, avrebbero già chiuso le trattative per il rinnovo totale del cast.

X Factor 18, i nuovi giurati: c’è il grande ritorno di Manuel Agnelli

Fq Magazine assicura di aver consultato fonti beninformate le quali hanno fatto sapere che la nuova giuria sarà composta dal rapper Jake La Furia (all’anagrafe Francesco Vigorelli), dal vulcanico Achille Lauro, dalla rediviva Paola Iezzi del duo Paola e Chiara, e dal ‘maestro’ Manuel Agnelli. Quest’ultimo è stato uno dei giurati più influenti della storia del talent show e avrebbe deciso di rimettersi in gioco.

Alla conduzione arriva Giorgia: Cattelan resta in Rai e punta a Sanremo

Cambio anche alla guida del programma. Francesca Michielin, dopo due stagioni, dovrebbe essere sostituita da Giorgia che, a proposito di conduzione, ha fatto le ‘prove generali’ nello scorso Festival di Sanremo, dove ha co-condotto con Amadeus. Fq Magazine ha anche reso noto che Sky aveva sondato il terreno per tentare di riportare nel programma Alessandro Cattelan. La trattativa non è andata in porto. Il conduttore resterà in Rai (si mormora che stia puntando alla conduzione di Sanremo 2025. Tra i vertici della tv di Stato starebbe prendendo sempre più piede l’idea di un tandem con Carlo Conti).

Non resta che attendere l’ufficialità in merito alla rivoluzione del cast di X Factor. Il giornalista Giuseppe Candela ha sottolineato che i giochi sono fatti e che, salvo colpi di scena, i nomi emersi andranno a popolare e a dare vita alla diciottesima edizione del programma, la cui partenza, come al solito, è prevista per il mese di settembre.