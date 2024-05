I Migliori Anni, Conti e Cattelan: la gag che porta a Sanremo (video)

Una brevissima gag quella che è andata in onda ieri sera, sabato 4 maggio, durante la puntata de I Migliori anni, che però ha fatto sognare milioni di spettatori. I protagonisti della simpatica scenetta sono stati Carlo Conti e Alessandro Cattelan che, scherzando con il conduttore, potrebbe aver anticipato qualcosa sulla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Cattelan e Conti insieme a Sanremo?

Come anticipato, si è trattato di una gag di pochi minuti ma che potrebbe contenere l’annuncio che tutti stavano aspettando da settimane. Sono ormai mesi che si vocifera di una possibile conduzione di Carlo Conti al Festival di Sanremo e da quando Amadeus ha annunciato di voler lasciare la Rai per approdare a Nove, le voci si sono intensificate. In molti hanno anche iniziato a chiedersi chi potesse affiancare il conduttore toscano in questo importante incarico e, tra i tanti, era spuntato anche il nome di Alessandro Cattelan.

A giudicare da quanto accaduto ieri sera a I migliori anni, sembra proprio che la voce possa avere un fondo di verità e che ci sia l’effettiva possibilità di vedere Cattelan al fianco di Conti sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio. Nel corso dell’ospitata di ieri sera, il comico ha infatti concluso la sua performance scherzando con Carlo Conti e chiedendogli di fare un gesto in particolare, aprire le braccia a favore di telecamera: “Fai così” ha quindi detto Cattelan, allargando a sua volta le braccia per mostrare al conduttore toscano come fare.

Quindi, nel momento in cui Conti si è messo in posa, seguendo alla lettera le direttive del comico e mimando una sorta di saluto al pubblico, Cattelan si è messo vicino a lui e ha commentato: “Volevo vedere come stavamo in televisione insieme”. Se non è un indizio questo allora è difficile dire che cosa lo sia davvero.

Il video che riprende i due in questa simpatica scenetta è diventato in poco tempo virale ed è anche stato ricondiviso su X, ex Twitter, dalla giornalista e conduttrice radiofonica Marta Cagnola, che è stata una delle prime a sottolineare la chiave di lettura Sanremese. Naturalmente, è importante sottolineare che per il momento si parla solamente di ipotesi. Per verificare la veridicità di questa interpretazione occorrerà aspettare ancora un po’ di tempo.