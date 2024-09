X Factor, prime polemiche: fischi su Lauro e concorrente vs giudici

Questa sera, giovedì 12 settembre, è andata in onda su Sky Uno la prima puntata del talent show X Factor. Quest’anno ci sono state diverse novità, a partire dalla conduzione ed il tavolo dei giudici. Questi ultimi hanno dovuto decidere i concorrenti che hanno superato la prima fase delle selezioni insieme al quinto giudice, ovvero il pubblico. Tra gli aspiranti talenti si sono presentati anche Lorenzo Tullio Drago e Santi. Proprio le esibizioni di quest’ultimi hanno scatenato alcune polemiche. Scopriamo che cosa è successo nel dettaglio.

Anche quest’anno ad X Factor non sono mancate le polemiche, iniziate già con la prima puntata andata in onda questa sera su Sky Uno. In particolare i giudici hanno dovuto selezionare i primi concorrenti che accederanno alla seconda fase del programma, quella dei bootcamp. Tra gli aspiranti talenti si sono presentati anche Lorenzo Tullio Drago e Santi. Il primo ragazzo ha conquistato immediatamente il pubblico ed i giudici grazie alla sua simpatia. Nello specifico il cantante ha rivelato i nomi dei suoi brani inediti, ovvero Fleximan e Mini Van, spiegando come quest’ultimo fosse dedicato alla sua ex di nome Vanessa alta un metro e cinquanta (da qui il titolo). La scelta singolare ha fatto ridere tutto lo studio, tuttavia la sua esibizione ha convinto meno.

Drago si è esibito nel suo brano Fleximan, conquistando il pubblico. Sul web, difatti, la sua esibizione è diventata immediatamente virale e tutti hanno definito la canzone già una hit. Anche il pubblico in studio l’ha premiato. La sua performance ha però diviso i giudici. Manuel e Jake La Furia sono difatti rimasti colpiti dall’originalità del ragazzo mentre Paola Iezzi ed Achille Lauro l’hanno reputato inadatto al programma. E’ stato proprio quest’ultimo a determinare la sua eliminazione, cosa che ha scatenato diverse polemiche da parte degli spettatori. Al suo no, difatti, i presenti hanno iniziato a protestare e fischiare contro il giudice. In studio si sono susseguiti “no” e “bu” contro Lauro, il quale è intervenuto immediatamente invitando il pubblico a smetterla con testuali parole: “Senato, non si fa così!”.

Poco dopo è arrivato il turno di Santi. Il ragazzo si è presentato ai giudici dicendo di aver vinto alcuni premi, generando di conseguenza grandi aspettative per la sua esibizione. Quest’ultima, tuttavia, non ha convinto appieno i giudici. La sua versione di All of me di John Legend è stata difatti reputata debole da Paola Iezzi, la quale ha sottolineato il fatto che si fosse misurato con un pezzo particolarmente difficile e che aveva creato troppe aspettative parlando di sé prima dell’esibizione. Il ragazzo ha replicato dicendo di aver risposto semplicemente alla loro domanda su chi fosse e perché aveva deciso di partecipare al talent. A quel punto è intervenuto Jake La Furia che lo ha invitato ad accettare il giudizio negativo. Santi ha ottenuto quattro no dai giudici venendo così eliminato.