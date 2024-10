X Factor 2° live, eliminato prevedibile: brutta batosta per un giudice

Questa sera è andata in onda su Sky Uno la seconda puntata dei live di X Factor. La gara è ormai entrata nel vivo e Paola Iezzi ha già perso i primi concorrenti, ovvero i Dimensione Brama, eliminati la scorsa settimana. Anche questa sera un altro talento ha dovuto lasciare il programma. In seguito ai due round la conduttrice ha rivelato i due artisti meno votati dal pubblico che si sono poi dovuti sfidare al ballottaggio. In seguito i giudici hanno deciso chi eliminare. Scopriamo chi è stato il secondo concorrente ad aver abbandonato la competizione.

Come ogni giovedì sera, anche oggi è andata in onda su Sky Uno una nuova puntata di X Factor. E’ da poco iniziata la fase dei live ed i concorrenti prescelti dalle diverse squadre hanno dovuto affrontarsi in due manche. Nella prima si sono esibiti Francamente ed El Ma del team Jake La Furia, i Puncake del team Manuel Agnelli, i Patagarri e Lorenzo Salvetti del team Achille Lauro e Lowrah del team Paola Iezzi.

Di seguito tutte le esibizioni della prima manche in ordine di uscita:

Francamente del team Jake La Furia con Mi fa impazzire di Sferaebbasta e Blanco

Puncake del team Manuel Agnelli con Gone daddy gone dei Violent femmes

I Patagarri del team Achille Lauro con sw1n6o di thasup feat. Salmo

Lowrah del team Paola Iezzi con Man down di Rihanna

Lorenzo Salvetti del team Achille Lauro con 100 messaggi di Lazza

El Ma del team Jake La Furia con Try di Pink

Al termine di tutte le performance la concorrente meno votata dal pubblico a casa è stata El Ma che è quindi finita al ballottaggio.

Nella seconda manche si sono invece esibiti Les Votives del team Achille Lauro, Danielle e Mimì del team Manuel Agnelli, Paolo Murphy del team Paola Iezzi e i The Foolz di Jake La Furia.

Di seguito tutte le esibizioni della seconda manche in ordine di uscita:

Les Votives del team Achille Lauro con Sign of the times di Harry Styles

Danielle del team Manuel Agnelli con Lugano addio di Ivan Graziani

Mimì del team Manuel Agnelli con Something on your mind di Karen Dalton

Pablo Murphy del team Paola Iezzi con Mr brightside dei The Killers

The Foolz del team Jake La Furia con I was made for lovin’ you dei Kiss

Al termine di tutte le performance il meno votato dal pubblico a casa è risultato ancora una volta Pablo Murphy. Quest’ultimo ha quindi dovuto sfidare El Ma. E’ stata lei la prima ad esibirsi con una cover di Vampire di Olivia Rodrigo. Pablo ha invece cantato Another day in paradise di Phil Collins.

Paola Iezzi ha chiaramente deciso di salvare il suo artista ed eliminare El Ma. Stessa cosa per Jake La Furia che, invece, ha salvato El Ma ed eliminato Pablo. La scelta è quindi rimasta nelle mani di Achille Lauro e Manuel Agnelli. Quest’ultimo ha deciso di eliminare Pablo Murphy in quanto era già finito una volta al ballottaggio ed aveva avuto quindi già una possibilità. Anche Achille Lauro ha voluto eliminare Pablo. Il secondo eliminato è stato quindi lui.