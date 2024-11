X Factor 5° live: Lauro e Jake ai ferri corti, Iezzi senza concorrenti

Questa sera nella puntata di X Factor andata in onda su Sky Uno i concorrenti rimasti in gara hanno presentato per la prima volta i loro inediti. Proprio uno di questi, ovvero quello dei Punkcake, è stato motivo di un’accesa discussione tra Jake La Furia ed Achille Lauro. I due giudici hanno difatti mostrato pareri discordi in merito al futuro che la band potrebbe avere una volta uscita dal programma. Al termine delle due manche di stasera, poi, un altro talento ha dovuto abbandonare la competizione. Scopriamo cosa è accaduto in puntata e chi è stato eliminato.

Prima manche: inediti e discussione tra Achille Lauro e Jake La Furia

Come di consueto questa sera su Sky Uno è andata in onda un’altra puntata di X Factor. Lo show è ormai entrato nel vivo e siamo già al quinto live. Questa sera i concorrenti rimasti in gara hanno anche avuto la possibilità di far ascoltare per la prima volta i loro inediti. Proprio uno di questi è stato motivo di un’accesa discussione tra due dei giudici, nello specifico Achille Lauro e Jake La Furia. I due hanno difatti mostrato pareri discordi in merito al brano dei Punkcake, Gloom. Lauro ha difatti sottolineato come la band “faccia sempre i Punkcake”, evidenziando come non si discosti mai dal genere presentato fino ad ora. Ha poi aggiunto come nelle scorse puntate i suoi Patagarri fossero stati criticati per aver proposto sempre brani jazz mentre, invece, per i Punkcake non sia valso lo stesso discorso.

In particolare si è rivolto a Jake La Furia, ponendogli due domande:

I Punkcake nel mercato discografico come li collochi, nel mercato estero? E l’altra cosa è, i Punkcake che fanno i Punkcake tutto ok e i Patagarri che fanno i Patagarri?

Le parole del giudice hanno infastidito Jake La Furia, chiamato in causa. Questo ha prontamente replicato in maniera piccata spiegando come i Punkcake rispetto ai Patagarri avessero rischiato e variato molto di più. Anche Manuel Agnelli è intervenuto in difesa della sua band, evidenziando come artisti che propongono un genere simile siano attualmente primi in classifica e vincitrici di importanti premi. A quel punto Jake La Furia ha ripreso il discorso del frontman degli Afterhours, invitando Achille Lauro a smetterla.

Queste le sue parole:

Hai detto la solita paraculata per portare l’acqua al tuo mulino. Non hai detto una cosa musicale, non hai detto neanche una cosa tanto intelligente visto che parlavamo di loro. Sei come al solito intervenuto sopra gli altri per portare l’acqua ai tuoi artisti. Tutto qua, questo è quello che hai fatto.

Poi ancora:

Ti paraculi sempre il pubblico e lo prepari a gridare per i tuoi artisti, per quello lo hai detto. Il tuo senato ti sta dicendo basta, io farei basta, dai.

A sedare la discussione ci ha pensato Giorgia, la quale ha invitato i giudici a tornare sulla competizione.

Di seguito la lista completa degli inediti presentati dai concorrenti:

Les Votives – Monster

Lowrah – Malasuerte

Punkcake – Gloom

Francamente – Fucina

Patagarri – Caravan

Lorenzo Salvetti – Mille concerti

Mimì – Dove si va

L’inedito che ha convinto meno il pubblico e che è stato quello meno votato è stato quello di Lowrah che è finita quindi al ballottaggio.

Seconda manche ed eliminato

Nella seconda manche i concorrenti hanno invece eseguito come di consueto delle cover.

Di seguito tutte le esibizioni della seconda manche in ordine di uscita:

Lorenzo Salvetti – Tango di Tananai

Punkcake – Maps degli Yeah yeah yeahs

Francamente – Believe di Cher

Mimì – Lilac wine di Eartha Kitt nella versione di Nina Simone

Les Votives – You know I’m no good di Amy Winehouse

Patagarri – Tu vuò fà l’americano/Bella ciao di Renato Carosone/Canto popolare

A seguito di tutte le performance i concorrenti meno votati dal pubblico sono stati i Punkcake. Questi ultimi hanno quindi dovuto sfidare al ballottaggio Lowrah. Manuel Agnelli ha chiaramente deciso di salvare i Punkcake ed eliminare Lowrah, stessa cosa per Paola Iezzi che ha salvato Lowrah ed eliminato i Punkcake. La scelta è quindi stata affidata ad Achille Lauro e Jake La Furia che hanno deciso di eliminare entrambi Lowrah. Quest’ultima ha quindi dovuto abbandonare la competizione e Paola Iezzi è rimasta senza concorrenti.