X Factor, presentati gli inediti: quali funzionano e quali meno

Quest’edizione di X Factor è arrivata ormai al quinto live, ovvero quello dove i talenti in gara presentano i loro inediti. La puntata di oggi si è difatti divisa in due manche, la prima dove gli artisti hanno eseguito i loro brani originali e la seconda dove si sono esibiti in cover di pezzi già conosciuti, come di consueto. Ad aprire le danze sono stati i Les Votives della squadra Achille Lauro con la loro Monster. Il brano, in perfetto sound british rock e scritto da loro, è una perfetta miscela di tutte le influenze della band. Fossimo in Inghilterra, probabilmente, il gruppo già farebbe parte della line up di qualche festival estivo. Un inedito che, senza dubbio, funziona e che tra tutti è stato quello che ha convinto maggiormente.

Il rock è stato rappresentato anche dai Punkcake, band della squadra di Manuel Agnelli. La voce del frontman Damiano si è alternata a quella della bassista Sonia, in un pezzo sicuramente non di quelli che si è abituati ad ascoltare nelle radio generaliste. Proprio la loro possibile collocazione nel mercato discografico ha scatenato un’accesa discussione tra Jake La Furia ed Achille Lauro. Sicuramente non si discute la loro bravura come musicisti, tuttavia forse ancora una volta sono risultati un po’ too much nell’esibizione: magari dovrebbero pensare più alla musica ed un po’ meno a fare show.

Lowrah della squadra di Paola Iezzi ha presentato un brano raggaeton dal ritmo orecchiabile e che facilmente può trovare spazio nel mercato discografico attuale. Tuttavia, sebbene la sua Malasuerte entri in testa, rischia di risultare come un qualcosa di ‘già sentito’. Coerente con sé stessa è stata Francamente della squadra Jake La Furia con la sua Fucina. La giovane artista potrebbe far parte delle prossime rappresentanti del cantautorato italiano e chissà se non la rivedremo presto a Sanremo Giovani! Si sono invece leggermente discostati dal loro percorso e dal genere proposto fino ad ora, ovvero il jazz, i Patagarri di Achille Lauro. Anche in questo caso, come nei Punkcake, è stato evidenziato nel corso delle puntate lo stesso problema: come li si può inquadrare nel panorama discografico odierno?

Lorenzo Salvetti del team Achille Lauro s’è raccontato con la sua Mille concerti, un brano struggente piano e voce. Considerata la sua giovanissima età, forse, avrebbe potuto puntare su qualcosa di più movimentato ed allegro, tuttavia il pezzo funziona, è nel suo stile e ne esalta la bellissima voce. Sicuramente c’è il potenziale di diventare uno dei nuovi idoli delle ragazzine alla ricerca del loro poeta romantico. Infine ha presentato il suo inedito Mimì della squadra di Manuel Agnelli. La sua canzone ha sorpreso, in quanto un po’ lontana da quanto cantato fino ad ora nel programma. Forse, per quanto il pezzo si inserisca bene nel panorama musicale attuale e vanti la penna di Madame, avrebbe potuto puntare su qualcosa che esaltava meglio il suo bellissimo e particolare timbro.

Dopo tutte le esibizioni l’inedito che ha convinto meno il pubblico è risultato quello di Lowrah che è finita quindi al ballottaggio. Proprio nell’annunciare il concorrente meno votato Giorgia ha fatto una gaffe. Ha difatti dimenticato di chiamare Lorenzo Salvetti!