X Factor caos post live: polemica su Lauro e parole di Francamente

Nella puntata di X Factor andata in onda ieri sera su Sky Uno si sono saputi i quattro finalisti di quest’edizione. Achille Lauro è arrivato in finale con tutti e tre i suoi talenti mentre Paola Iezzi e Jake La Furia li hanno persi tutti. Proprio questo ha scatenato diverse polemiche sul web a fine live. In molti telespettatori hanno difatti lamentato come il pubblico da casa voti il giudice piuttosto che i concorrenti. Inoltre hanno fatto molto discutere anche le parole pronunciate da Francamente al momento del suo ballottaggio con Mimì e della sua conseguente eliminazione. Scopriamo meglio che cosa è accaduto nello specifico.

La polemica su Achille Lauro

La puntata di X Factor andata in onda ieri sera su Sky Uno è stata decisiva. Sono difatti stati scelti i quattro finalisti dell’edizione 2024 del talent, che vedremo sfidarsi giovedì prossimo a Piazza Plebiscito di Napoli nel tentativo di aggiudicarsi la vittoria. Ad accedere alla finale sono stati i Patagarri, i Les Votives e Lorenzo Salvetti del team di Achille Lauro e Mimì del team di Manuel Agnelli. Proprio il fatto che Lauro sia rimasto con la squadra intatta ha scatenato alcune polemiche sul web dopo la puntata. Qualcuno ha difatti lamentato il fatto che si tenda a votare più per simpatia verso il giudice che per i concorrenti.

Di seguito alcuni dei commenti più significativi comparsi sul web a riguardo:

La polemica sul discorso di Francamente

Altre polemiche sono state scatenate dall’inaspettato ballottaggio tra Mimì e Francamente. Proprio lo spareggio tutto al femminile ha portato Franca a fare un discorso prima e dopo la sua eliminazione, evidenziando come il panorama musicale italiano sfavorisca sempre le donne. Le sue parole sono state appoggiate da Paola Iezzi, tuttavia non sono state troppo gradite dal pubblico. I telespettatori hanno difatti evidenziato sul web come si tenda a fare discorsi femministi anche in contesti dove non ce ne sia bisogno e come la musica debba restare fuori da tali tematiche. Inoltre qualcuno ha precisato che i voti vengano dati in base al proprio gusto personale e non in base al genere.

Di seguito alcuni dei commenti in merito:

Sempre su Francamente si è scatenata anche un’altra polemica. Il fan club della cantante ha difatti lamentato il fatto di non essere riuscito a votare per la ragazza poiché l’app apposita non funzionava.

Qui i commenti: