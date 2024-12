Madonia, addio a Ballando e Pellegrini: perché ne esce da signore

E’ ormai da settimane che si parla dell’abbandono di Angelo Madonia di Ballando Con Le Stelle. Prima di lui non era mai avvenuto che un ballerino professionista venisse allontanato dalla trasmissione. Negli ultimi giorni il maestro ha raccontato la sua versione dei fatti, dapprima in una diretta su Instagram e successivamente in un post pubblicato per dare il suo addio definitivo al programma di Rai 1. Madonia ha chiaramente citato sia la conduttrice Milly Carlucci che la sua ex partner di ballo Federica Pellegrini ma contrariamente a quanto qualcuno avrebbe potuto pensare ha speso solo parole gentili sia per loro che per la trasmissione. La sua uscita è stata quindi da vero signore. Analizziamo il perché.

Il post di addio a Ballando Con Le Stelle di Angelo Madonia

Quest’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle è stata un po’ turbolenta. Ha difatti fatto molto discutere l’uscita di Angelo Madonia, uno dei ballerini professionisti, quest’anno in coppia con Federica Pellegrini. Dopo una diretta su Instagram dove aveva già parlato dell’accaduto, nelle ultime ore il maestro ha pubblicato un post sul social per dare il suo addio al programma. Madonia ha voluto parlare della sua esperienza a Ballando Con Le Stelle in questi ultimi anni, ringraziando la conduttrice Milly Carlucci e tutto il cast per l’opportunità avuta. Ha accompagnato le sue parole ad un video con tutti i momenti trascorsi all’interno del programma. Chiaramente non poteva mancare anche un riferimento alla sua ex partner di ballo Federica Pellegrini.

Nonostante lei abbia ammesso di aver provato disagio per alcuni suoi atteggiamenti, Madonia ha speso per la campionessa di nuoto solo parole gentili e di grande apprezzamento. Il ballerino ha difatti sottolineato come per lui sia stato un onore poter affiancare una leggenda come lei e le ha poi dato il suo in bocca al lupo per le prossime puntate della trasmissione.

Di seguito il post pubblicato da Angelo Madonia su Instagram:

La sua uscita è stata quindi da vero signore. Madonia non sembra difatti mostrare alcun rancore nei confronti del programma o della sua ex partner di ballo, rivelandosi quindi una persona ricca di professionalità e sportività.