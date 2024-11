Madonia, parla Pellegrini: “A disagio più volte”. Bruganelli pungente

Sta facendo particolarmente discutere nelle ultime ore l’abbandono di Ballando Con Le Stelle di uno dei maestri, precisamente Angelo Madonia. Questa mattina è stato annunciato il suo sostituto, Samuel Peron. Il ballerino tornerà nel programma e partire da sabato prossimo sarà lui ad affiancare sulla pista da ballo la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Proprio quest’ultima si è abbandonata ad alcune dichiarazioni in merito al suo rapporto con Madonia, con il quale ha faticato ad instaurare un buon feeling nel corso delle puntate. Anche Sonia Bruganelli, legata sentimentalmente al ballerino, ha detto la sua in merito al suo abbandono ai microfoni de La Volta Buona. Scopriamo meglio che cosa hanno detto.

Nelle ultime ore non si parla d’altro che dell’abbandono di Ballando Con Le Stelle di Angelo Madonia, ballerino in coppia con Federica Pellegrini. Già è stato annunciato il suo sostituto e, a partire da sabato prossimo, rivedremo in pista un ex volto del programma, ovvero Samuel Peron. La notizia del ritiro di Madonia ha sconvolto un po’ tutti ed in molti hanno pensato che potesse essere dovuto alla discussione avuta nell’ultima puntata con Selvaggia Lucarelli. Tuttavia c’è anche chi pensa possa aver influito il legame con Federica Pellegrini. I due, difatti, stando anche ad alcune dichiarazioni, faticavano a trovare una sintonia.

Le dichiarazioni di Federica Pellegrini

Intervistata dopo la puntata di sabato scorso, Federica Pellegrini ha difatti punto in più occasioni il suo maestro. Nello specifico ha rivelato ai microfoni de La Volta Buona di essersi sentita più volte a disagio e non solo durante lo scontro verbale tra Angelo e Selvaggia che si è avuto in studio sabato.

Di seguito le sue parole precise:

Indipendentemente dai risultati è bello trovare anche un’affinità nella coppia lavorativa, capito?

Insomma una chiara frecciatina al ballerino.

Ha poi aggiunto:

Diciamo che mi sono sentita a disagio più volte però io abbozzo abbozzo però mi dispiace anche essere sempre in mezzo ad una discussione che non mi appartiene.

Caterina Balivo ha poi mostrato nella puntata de La Volta Buona andata in onda oggi su Rai 1 alcuni momenti di backstage della puntata di Ballando Con Le Stelle di sabato scorso. I due non si sarebbero neppure salutati dopo quanto accaduto e Federica avrebbe mostrato un atteggiamento freddo nei confronti di Angelo.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli

I giornalisti de La Volta Buona hanno poi intercettato anche Sonia Bruganelli. Fermata fuori dagli studi della Rai, oggi la concorrente si è abbandonata ad alcune dichiarazioni in merito al ritiro di Madonia da Ballando Con Le Stelle. Il giorno precedente, a La Vita In Diretta, aveva affermato di non aver sentito il ballerino e di conseguenza non si era sbottonata sulla questione. Questo pomeriggio, invece, si è maggiormente aperta e ha mandato anche una velata frecciatina al programma.

Di seguito le sue parole precise ai microfoni de La Volta Buona:

Non l’avevo sentito ieri, oggi l’ho sentito certo, l’ho visto. Lui sta bene, sono io che sto male che sto ancora qua dentro. Lui è libero! Io vado per lo spareggio con Carlo.

Alla domanda se voglia essere ripescata o meno ha risposto:

Io voglio adempiere al mio dovere e quindi stare qui fino alla fine quindi se questa sarà la fine sarà fine, se non sarà la fine ne riparleremo.

Che Sonia quindi non voglia restare nel programma? La concorrente aveva già parlato di una sua volontà di ritirarsi prima della puntata di sabato scorso, che l’ha vista perdere allo spareggio contro Anna Lou Castoldi e Francesco Paolantoni e, di conseguenza, abbandonare la competizione. Inoltre, in una recente storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Bruganelli ha invitato i suoi follower a non votarla per forza. Che abbia voluto mandare un messaggio tra le righe?