Lucarelli, Ballando sta con lei: i veri motivi della cacciata di Madonia

Angelo Madonia fuori da Ballando con le Stelle, sostituito in corsa da Samuel Peron: l’ufficialità della notizia è arrivata nelle scorse ore. Una dinamica che, a memoria, non si è mai verificata nella storia del talent show di Milly Carlucci. Non era infatti mai capitato che un docente venisse rimpiazzato nel corso della stagione per frizioni con la produzione e altre persone orbitanti attorno alla trasmissione. Quindi, qualcosa di grave è successo e lo scontro avuto dal danzatore palermitano con Selvaggia Lucarelli nell’ultima puntata di sabato 23 novembre non è il motivo cruciale dell’allontanamento. La vicenda è intricata e zeppa di punti oscuri. Qualcosa però lo si è inteso chiaramente.

“Madonia non è uscito da Ballando perché ha risposto a me”, ha sottolineato la Lucarelli in un tweet divulgato su X. E questo è già un passaggio fondamentale. Se ne aggiunge un altro. “Ha sbattuto la porta”, hanno riportato fonti vicine alla produzione, in merito a quel che è accaduto sabato scorso nel dietro le quinte, dopo lo scontro avuto dal danzatore con la giornalista. A rimetterci è stata Federica Pellegrini, partner in pista di Madonia, che è rimasta sola e senza parole ad assistere ad una dinamica in cui si è ritrovata suo malgrado. E sarebbe questo un altro punto cruciale dell’intera questione.

Madonia, nel corso del botta e risposta con la Lucarelli, ha difeso principalmente se stesso e la sua compagna Sonia Bruganelli. Federica Pellegrini, che ha classe ed educazione da vendere, non si è persa via a sottolineare la piega surreale presa dalla vicenda che l’ha messa in ombra, nonostante nella prova in pista avesse brillato, raccogliendo infatti 9 e 10 dall’intera giuria. Tradotto: un professionista di Ballando, come è sacrosanto che sia, dovrebbe sempre dare manforte al suo partner e non perdersi in scaramucce. O per lo meno, perdersi sì in scaramucce, ma senza superare i limiti e avere sempre un occhio di riguardo per colui o colei con cui gareggia.

Ma c’è dell’altro, un qualcosa di più profondo che ha avuto inizio ben prima delle polemiche di pochi giorni fa. Non è un mistero che Madonia non abbia instaurato fin dal principio un buon feeling con la ‘Divina’. Perché lei è stata altezzosa? Assolutamente no. Non c’è una persona che ruoti attorno a Ballando che non abbia definito l’ex stella del nuoto come una persona di un’umiltà e una signorilità disarmanti. Per farla breve, Federica è stata impeccabile. A rimarcare ciò ci ha pensato anche la Lucarelli nella sua newsletter:

“Personalmente, in tanti anni di Ballando non ho mai visto nessuno al suo livello di popolarità (di Federica Pellegrini, ndr) incassare con tanta grazia e allo stesso tempo caparbietà le critiche. Non mi è sfuggito il contorno che poi contorno non era, e cioè la scarsa intesa tra Federica Pellegrini e il suo ballerino. Non erano i cm di differenza a creare disarmonia, ma un’inattesa aura cupa di Madonia”.

Il gesto di Ballando con le Stelle a favore di Selvaggia Lucarelli

Opportuno inoltre ricordare che durante la storia di Ballando, gli scontri tra maestri, concorrenti e giurati sono stati un’infinità. E a volte anche più duri di quello che ha coinvolto la Lucarelli e Madonia. Mai nessuno, però, è stato cacciato a differenza dell’episodio del danzatore palermitano. Insomma, i motivi non possono che essere altri. Anche il programma lo ha fatto intuire in maniera nitida.

Lungo la mattinata di martedì 26 novembre, sui profili ufficiali del talent show, è apparso un video in cui sono stati raggruppati diversi interventi penetranti della giornalista-giurata nei confronti di diversi personaggi. “Essere pungenti = Essere”, il commento posto a corredo del filmato. Cosa significa? Il gesto della produzione appare più che chiaro: la Lucarelli è da sempre così, acuta e tagliente. E di scontri ne ha avuti tanti, eppure non si è mai arrivati ad una cacciata. Ecco perché il benservito a Madonia dipende da altri fattori. Una cosa è certa: Milly&Co sono dalla parte di Selvaggia.