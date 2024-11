Ballando, Madonia via dal cast: la reazione di Federica Pellegrini

La notizia del giorno è di poche ore fa: Angelo Madonia è ufficialmente fuori da Ballando con le Stelle. Una decisione, quella della Rai e della produzione del noto dance show condotto da Milly Carlucci, che è arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha lasciato tutti a bocca aperta. Mentre il diretto interessato non ha ancora proferito parola sull’accaduto, sono già arrivate le reazioni di Sonia Bruganelli, attuale compagna di Madonia, e di Federica Pellegrini, l’aspirante ballerina che il maestro ha affiancato fino a ora nella sua permanenza all’interno della trasmissione.

La reazione di Federica Pellegrini all’esclusione di Madonia

Una vera e propria doccia fredda per Federica Pellegrini che, a pochi giorni dalla prossima diretta, si trova costretta a cambiare partner di ballo. Fortunatamente, la produzione e la Rai hanno assicurato ai telespettatori che a breve verrà fatto il nome del nuovo maestro di ballo che affiancherà la celebre nuotatrice e sostituirà Angelo Madonia per le restanti puntate del dance show.

Nel frattempo, come anticipato, è arrivata la reazione social della Pellegrini che, data la delicatezza del momento, ha preferito non proferire parola sull’accaduto ma limitarsi a pubblicare una story con un’emoticon molto eloquente.

Insomma, nonostante la nuotatrice non abbia pronunciato parola circa l’esclusione del suo maestro di ballo da Ballando con le stelle, i suoi fans hanno interpretato quella brevissima story, pubblicata con un certo tempismo, proprio come una reazione all’accaduto. Quasi a voler sottolineare il suo smarrimento per aver perso una figura così importante a un passo dalla finale.

Nonostante tutto, Federica Pellegrini non ha nulla di cui preoccuparsi in quanto, come anticipato poco fa, la celebre nuotatrice olimpica non rimarrà a lungo senza un ballerino. Certo, non sarà facile raggiungere in poco tempo l’intesa desiderata con il nuovo partner, ma i fans della nuotatrice sono convinti che, da sportiva qual è, riuscirà a superare brillantemente anche questa sfida.

L’incoraggiamento dei telespettatori

Nel frattempo, i telespettatori che in queste settimane hanno tifato per lei si sono riversati sui profili social della nuotatrice per incoraggiarla e farle i migliori auguri per questa nuova sfida. Nonostante tutto infatti, la più grande paura del pubblico, stando ai commenti lasciati dagli utenti sotto l’ultimo post Instagram della Pellegrini, è che la nuotatrice possa essere in qualche modo penalizzata dal cambio partner.

“Questa proprio non ci voleva! Io tifo per te”, “Continuare con un nuovo ballerino non vorrei che ti penalizzasse” e “Avanti tutta Federica! Ti meriti un maestro migliore“, sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti del web in seguito al comunicato della Rai.