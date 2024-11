Ballando, ritiro Madonia: Sonia Bruganelli criptica (o finta tonta?)

Nella seconda parte di “La vita in diretta”, Alberto Matano ha ospitato in studio Sonia Bruganelli, ex concorrente di “Ballando con le stelle”, insieme ad Anna Falchi, Roberto Alessi e ai ballerini professionisti Carlo Aloia, Pasquale La Rocca e Giada Lini.

A poche ore dalla pubblicazione del comunicato da parte della Rai sull’uscita definitiva del ballerino Angelo Madonia, il conduttore ha aperto un dibattito al riguardo, lasciando la parola all’ex moglie di Paolo Bonolis. Tuttavia, la diretta interessata è stata restia nel rispondere tanto che la sua suspense ha destato dubbi in studio.

Angelo Madonia lascia Ballando con le stelle

Durante la puntata, il conduttore Matano ha letto il comunicato della Rai sull’uscita di Angelo Madonia: “La produzione di “Ballando con le Stelle”, di concerto con Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. – continua – Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore”.

Dopo aver letto la nota, il giornalista non ha potuto fare a meno di lasciare la parola a Sonia Bruganelli, ultima eliminata di “Ballando con le stelle” che, però, non ha fatto trapelare molto al riguardo.

Il parere di Sonia Bruganelli

Sabato 23 novembre Sonia Bruganelli è stata eliminata da “Ballando con le stelle” ed è stata costretta ad appendere le scarpette da ballo al chiodo. Oggi, però, ospite a “La vita in diretta” ha tenuto a precisare di aver vissuto una bella esperienza ma sulla questione di Angelo Madonia non proferito parola.

“Evidentemente ci sono state delle divergenze ed entrambi le parti non si sono sentite di continuare questa collaborazione – ha spiegato l’ex moglie di Paolo Bonolis – io non ho la più pallida idea di cosa sia successo e non mi sembra neanche rispettoso parlarne senza sapere”.

L’atteggiamento dell’ex concorrente, però, ha destato dubbi in studio soprattutto da parte del giornalista Roberto Alessi che non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina nei confronti di Bruganelli, affermando: “Mi stupisce che lui non ti abbia chiamato, la notizia è diventata ufficiale da un’ora”.

Chi è il sostituto di Angelo Madonia

Il sostituto di Angelo Madonia che continuerà il percorso con Federica Pellegrini non è stato ancora ufficializzato. I nomi più gettonati sono Moreno Porcu e Pasquale La Rocca, ballerini professionisti e noti ai telespettatori proprio per il programma di Milly Carlucci.