Ballando con le stelle, Madonia fuori dai giochi: c’entra Selvaggia?

Angelo Madonia è ufficialmente fuori da Ballando con le Stelle. A farlo sapere ai telespettatori del celebre dance show condotto da Milly Carlucci è stata la Rai stessa che poco fa, insieme alla produzione del programma e tramite un breve comunicato, ha reso nota l’esclusione del ballerino dalle prossime puntate della trasmissione.

Il comunicato Rai

La decisione di escludere anzitempo Angelo Madonia da Ballando con le Stelle è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Come anticipato, i canali ufficiali della Rai hanno voluto rendere nota la decisione su Madonia tramite una breve ma incisiva nota: “La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso”.

Una decisione arrivata a poche ore dalle dichiarazioni di Guillermo Mariotto in merito all’atteggiamento tenuto nel corso dell’ultima puntata del dance show da Madonia in persona e, soprattutto, in seguito al recente scontro avvenuto tra il maestro e uno dei componenti della giuria di Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli.

Ecco quindi che, uno dei motivi che potrebbero celarsi dietro alla drastica decisione della rete, potrebbe essere proprio quest’ultimo. Secondo questa visione, le “divergenze professionali” citate nella nota potrebbero essere proprio quelle nate tra la giornalista e il ballerino.

La nota poi si conclude con la promessa al pubblico di comunicare presto il nome di chi, nelle prossime puntate, affiancherà Federica Pellegrini, l’aspirante ballerina che fino a oggi ha lavorato al fianco di Madonia: “Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo al fianco di Federica Pellegrini sarà reso noto nelle prossime ore“.

I motivi dell’esclusione: c’entra Selvaggia?

Come anticipato, secondo i telespettatori che stanno commentando la scelta della Rai, uno dei motivi che potrebbero celarsi dietro la repentina “scomunica” di Madonia, potrebbe essere proprio la lite consumatasi tra il ballerino e la Lucarelli nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 23 novembre.

Come in molti ricorderanno, quello scontro era nato da un’affermazione della giornalista, che proprio non era andata giù al ballerino e che tirava in ballo la sua attuale compagna Sonia Bruganelli, anch’ella concorrente di questa edizione di Ballando: “Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia”, aveva affermato Selvaggia.

A quel punto il maestro non ci aveva più visto e aveva risposto a tono a quella prima provocazione: “Se siamo questi e miglioriamo è anche grazie alle persone che abbiamo a fianco“. Da lì la situazione è letteralmente degenerata e, dopo qualche parola di troppo, la discussione si è conclusa con una risposta secca di Madonia.

Il maestro infatti, rivolgendosi direttamente alla Lucarelli, aveva affermato: “Sei tu la rosicona che menziona persone esterne. Il danno sei tu per la giuria”. A quel punto Madonia aveva preferito lasciare lo studio, visibilmente alterato per quanto accaduto sulla pista da ballo. Il tutto si è poi concluso con la giurata che, visibilmente scossa dall’accaduto, aveva esclamato: “Ma come si permette di andarsene e salutarmi così? È l’unico che si comporta in questo modo“.

Al momento il ballerino non si è ancora espresso sui suoi profili social riguardo la notizia della sua esclusione dal programma: l’ultima story postata sul suo Instagram risale infatti a più di quattro ore fa e riguarda proprio Ballando con le Stelle. Insomma, da qui si capisce come la decisione della Rai sia stata decisamente repentina.

A questo punto non resta da fare altro che attendere per ulteriori aggiornamenti: una cosa però è certa, l’esclusione di Madonia dal programma sarà l’argomento cardine della prossima puntata di Ballando.