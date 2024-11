Mariotto su Madonia “l’avrei eliminato” e chi altro ha lasciato studio

Ha fatto parecchio discutere sul web la reazione avuta da Angelo Madonia, ballerino di Ballando Con Le Stelle in coppia con Federica Pellegrini, dopo una discussione avuta con Selvaggia Lucarelli nel corso dell’ultima puntata dello show. Il maestro avrebbe difatti abbandonato lo studio della trasmissione senza voler rilasciare interviste, lasciando Federica da sola a parlare con i giornalisti. Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha commentato l’accaduto con i suoi ospiti ed in particolare Guillermo Mariotto, giudice del dancing show di Milly Carlucci, ha espresso il proprio parere sul comportamento di Madonia. Le sue parole sono state davvero molto dure. Scopriamo meglio cosa ha detto.

Ogni lunedì pomeriggio a La Volta Buona si commenta la puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda il sabato precedente. Oggi nello specifico si è parlato della polemica che ha visto protagonisti Selvaggia Lucarelli ed Angelo Madonia, ballerino in coppia con la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Una battuta sarcastica da parte della giurata, difatti, ha scatenato una reazione piccata da parte di Angelo il quale avrebbe addirittura abbandonato lo studio del programma senza voler rilasciare interviste con i giornalisti presenti. Caterina Balivo ha commentato l’accaduto insieme agli ospiti in studio.

Il commento a La Volta Buona sulla reazione di Angelo Madonia a Ballando Con Le Stelle

Nello specifico Rossella Erra, tribuna del popolo a Ballando Con Le Stelle, ha evidenziato come la reazione di Angelo abbia un po’ vanificato quello che avevano fatto in pista e come non avrebbe dovuto lasciare da sola Federica Pellegrini.

Ad un certo punto lei era sola su quel palco e ha messo la mano davanti la faccia, fatto un passo indietro ed Angelo le ha mollato il microfono e lei s’è ritrovata con il microfono in mano sola. Hanno vanificato tutto il lavoro che hanno fatto in settimana, questo è stato il peccato. Il peccato di lasciarla sola e vanificare il lavoro di tutta una settimana.

Rosanna Lambertucci ha invece cercato di dare una spiegazione all’atteggiamento di Madonia, supponendo come le parole pronunciate da Selvaggia nei suoi confronti l’abbiano infastidito perché riferite in qualche modo a Sonia Bruganelli. Secondo il suo punto di vista, quindi, il ballerino voleva semplicemente difendere Sonia.

Di seguito quanto detto dall’ospite:

Io ho avuto un’impressione, forse sono troppo sentimentale, ma secondo me Angelo ha voluto difendere Sonia. La battuta, tra l’altro simpatica devo dire, della Lucarelli lui l’ha presa male perché secondo me ha toccato in qualche modo Sonia.

Più duro, invece, è stato il giudizio di Guillermo Mariotto, giudice di Ballando Con Le Stelle. Quest’ultimo ha difatti affermato che, secondo lui, Angelo Madonia andava eliminato all’istante per il comportamento avuto nella scorsa puntata.

Questo quanto detto dal giurato nello studio de La Volta Buona:

Ai miei tempi, quando iniziò Ballando Con Le Stelle, c’era l’eliminazione in direttissima per aver fatto/commesso un peccato così. Però adesso i tempi sono cambiati.

A quel punto Caterina Balivo gli ha chiesto in maniera molto diretta se avrebbe eliminato per direttissima Angelo Madonia. La sua risposta è stata di si, aggiungendo pure “Io l’avrei eliminato, punto” prima di zittirsi. La conversazione è poi virata su altro, ovvero sulla performance di Alberto Matano come ballerino per una notte nella scorsa puntata di Ballando Con Le Stelle.

Altro concorrente abbandona lo studio senza rilasciare interviste

Angelo Madonia, tuttavia, non sarebbe stato l’unico concorrente ad aver abbandonato lo studio di Ballando Con Le Stelle senza rilasciare interviste in seguito alla fine della scorsa puntata. Stando a quanto dichiarato da Caterina Balivo, difatti, anche Massimiliano Ossini non si sarebbe concesso ai giornalisti. Il motivo non è ancora stato reso noto. Sicuramente nella clip mostrata oggi in studio a La Volta Buona solo Sonia Bruganelli e Carlo Aloia e Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina, eliminati come Ossini nella puntata di sabato, hanno rilasciato le loro dichiarazioni. Nessuna ombra, quindi, di Massimiliano.