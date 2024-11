Ballando 9 puntata: polemica su Guaccero e Madonia, semifinalisti

Questa sera è andata in onda su Rai 1 la nona puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Questa si è aperta con il ballottaggio rimandato lo scorso sabato, che si è concluso con l’eliminazione di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. I concorrenti rimasti hanno poi dovuto affrontare, oltre la manche canonica, una prova speciale dove hanno dovuto ballare senza l’aiuto dei loro maestri. Proprio durante la performance di Federica Nargi Guillermo Mariotto è scoppiato in lacrime mentre Selvaggia Lucarelli si è abbandonata ad una battuta tagliente nei confronti di Luca Favilla e Angelo Madonia. Non è stato l’unico commento pungente della puntata, difatti c’è stato uno scambio di frecciatine tra Mariotto e Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. La serata è poi terminata con l’annuncio dei semifinalisti di quest’edizione. Scopriamo la classifica finale e chi è passato alla prossima puntata.

Recap puntata

Come di consueto questa sera su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Siamo ormai arrivati ai quarti di finale e la gara è sempre più nel vivo. La serata si è aperta con lo spareggio rimandato sabato scorso, che ha visto sfidarsi Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Francesco Paolantoni ed Anastastia Kuzmina ed Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Ad essere stata eliminata è stata la coppia composta da Bruganelli ed Aloia.

Subito dopo i concorrenti rimasti in gara hanno dovuto affrontare una prova speciale. Questi hanno dovuto ballare senza i loro maestri ed indovinare il genere ballato. Durante l’esibizione di Federica Nargi Guillermo Mariotto è scoppiato in lacrime per la commozione affermando come la concorrente gli ricordasse le Miss del suo paese, il Venezuela. Selvaggia Lucarelli, invece, nel sottolineare la bravura di Nargi e Pellegrini si è abbandonata ad una battuta ironica ma un po’ pungente verso Luca Favilla ed Angelo Madonia, sottolineando come fossero “di troppo”. Chiaramente stava solo scherzando. E’ piaciuto, invece, meno al pubblico il commento su Sonia Bruganelli, definita dalla giurata “goffa”. Lo studio si è quindi abbandonato a dei cori di dissenso contro il giudice.

Le battute taglienti non sono finite qui. Poco dopo, difatti, Lucarelli ha nuovamente punto Bruganelli. Nel commentare la coreografia di Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti ha evidenziato come lei, nonostante fosse finita al ballottaggio, non avesse reagito facendo drammi e dicendo di volersi ritirare. Il riferimento era evidentemente alla diretta Instagram di Sonia dove la concorrente si era definita demotivata ed aveva annunciato di aver pensato al ritiro.

Successivamente, al momento dell’esibizione di Federica Pellegrini ed Angelo Madonia, Selvaggia ha commentando dicendo come la coppia fosse sbocciata ora che Sonia era stata eliminata. La battuta non è andata giù al ballerino che ha risposto in maniera piccata. A quel punto Selvaggia l’ha definito “rosicone” e “cafone”, accusandolo di danneggiare Federica con la sua antipatia. Angelo ha immediatamente replicato dicendole che lei, invece, danneggia la giuria.

Anche Guillermo Mariotto si è abbandonato ad una frecciatina, ma nei confronti di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Il giudice ha difatti ironizzato sul fatto che, nella scorsa puntata, non avesse ricordato il nome del ballerino. Nello specifico ha detto “Tu ti chiami Gianni” e poi ha punto Bianca, chiamandola con il cognome del maestro, ovvero Bianca Pernice!

Poco dopo anche Bianca è stata pungente nei confronti del giurato. In particolare nella clip che ha preceduto il suo ballo ha affermato come ormai si sia rassegnata a non piacere ad alcuni giudici, riferendosi molto probabilmente a Mariotto e Lucarelli. Ha poi aggiunto che è come “se la giuria avesse ormai già deciso” e rivelato di essere rimasta male per il gesto di Guillermo di aver consegnato nella scorsa puntata le rose a Palali, Friedman e Zilli invece che a lei. La coreografia portata in pista da lei e Giovanni non ha convinto né Mariotto né Lucarelli, la quale ha commentato il ballo lanciando una stoccata anche all’ex maestro di Ballando Con Le Stelle Raimondo Todaro. Ha difatti affermato “Sembrava Raimondo Todaro”. Mariotto ha dato poi 7, scatenando la reazione di Rossella Erra che gli ha urlato “Vergognati!”.

La classifica finale

Grazie alla prova speciale alcune coppie hanno ottenuto dei voti bonus che le hanno permesso di salire in classifica. Nello specifico Federica Nargi e Luca Favilla hanno ottenuto 30 punti, Federica Pellegrini ed Angelo Madonia 20 e Luca Barbareschi ed Alessandra Tripoli 10.

Questa la classifica finale in seguito alla somma dei voti dati dalla giuria e dal pubblico a casa:

1 posto: Federica Nargi e Luca Favilla con 80 punti

2 posto: Federica Pellegrini e Angelo Madonia con 68 punti

3 posto: Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli con 55 punti

4 posto: Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti con 47 punti

5 posto: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con 46 punti

6 posto: Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen con 43 punti

7 posto: Tommaso Marini e Sophia Berto con 41 punti

8 posto: Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina con 31 punti

A cambiare la situazione ci ha pensato il tesoretto ottenuto dal ballerino per una notte, Alberto Matano. Lo stesso ha deciso di dare il bonus alla coppia formata da Federica Pellegrini ed Angelo Madonia. Rossella Erra, tribuna del popolo, ha poi scelto di dividerlo dando il suo tesoretto a Federica Nargi e Luca Favilla. La classifica è quindi rimasta immutata.

Spareggio

Sono passate alla prossima puntata le seguenti coppie, non in ordine di classifica: Federica Nargi e Luca Favilla, Federica Pellegrini e Angelo Madonia, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ed Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Sono finite al ballottaggio le coppie composte da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, Tommaso Marini e Sophia Berto e Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Lo spareggio è stato quindi a tre. A vincere è stata la coppia composta da Tommaso Marini e Sophia Berto con il 46% di voti contro il 30% di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen e il 24% di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Sono quindi state eliminate le coppie di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen e Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina che dovranno giocarsi il tutto e per tutto al ripescaggio della prossima puntata per cercare di rientrare in gara.