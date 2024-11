Lucarelli: “Madonia e Favilla sono di troppo”. Mariotto in lacrime

Nella puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda questa sera su Rai 1, i diversi concorrenti in gara hanno dovuto affrontare una prova speciale per guadagnarsi dei punti importanti ai fini della classifica finale. Nello specifico ogni vip doveva ballare una coreografia senza l’aiuto del proprio maestro ed indovinare il genere di ballo eseguito. Proprio durante una delle esibizioni Guillermo Mariotto è scoppiato in lacrime mentre Selvaggia Lucarelli si è abbandonata ad un commento ironico nei confronti di due dei ballerini professionisti, ovvero Angelo Madonia e Luca Favilla. Capiamo cosa è successo nel dettaglio.

Ballando Con Le Stelle è giunto oramai ai quarti di finale. Come di consueto nel corso delle ultime puntate Milly Carlucci introduce delle prove speciali. Questa sera, difatti, prima della solita manche, i concorrenti si sono dovuti cimentare in un ballo senza l’aiuto dei propri maestri. Dopo l’esecuzione dello stesso hanno dovuto indovinare cosa avessero ballato. L’esibizione di Federica Nargi ha sorpreso tutti. Ancora una volta, difatti, si è dimostrata un’ottima ballerina eseguendo alla perfezione tutti i passi della salsa.

Guillermo Mariotto addirittura è scoppiato in lacrime mentre la concorrente era in pista. Il motivo è stato rivelato dallo stesso giudice poco dopo, in seguito alla domanda preoccupata di Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli. Nello specifico Mariotto ha rivelato di aver nostalgia del suo paese, il Venezuela, da cui manca da diversi anni. Federica, con il suo ballo, gli ha difatti ricordato Miss Venezuela portandolo a commuoversi.

Di seguito le parole del giudice a Nargi:

Mi ricorda Miss Venezuela, mi mancano tanto le Miss Venezuela. Giuro. E’ casa mia, non ci vado da tantissimo.

Anche Selvaggia Lucarelli è rimasta sorpresa dalle capacità di Federica, tanto da aver commentato evidenziando come possa cavarsela benissimo anche senza il suo maestro Luca Favilla. Sebbene il suo commento sia stato ironico, è risultato comunque pungente nei confronti del ballerino ed anche di Angelo Madonia, in coppia con Federica Pellegrini. La giurata ha difatti definito i due di troppo!

Di seguito le parole precise della Lucarelli dopo l’esibizione di Nargi:

Madonia e Favilla non servono a niente, sono di troppo. Eliminiamoli.

C’è tuttavia da dire che se le concorrenti sono arrivate a questo livello così alto è sicuramente merito anche e soprattutto dei loro maestri che sono riusciti a fare un ottimo lavoro con loro!