Ballando: eliminato prevedibile, Kuzmina eroica, studio Vs Lucarelli

La puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda sabato scorso ha visto tre coppie finire al ballottaggio, precisamente quelle composte da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina ed Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. A causa di mancanza di tempo, tuttavia, lo spareggio è stato rimandato al sabato successivo. La puntata di questa sera è quindi iniziata proprio con le esibizioni delle tre coppie a rischio eliminazione. Scopriamo quale delle tre coppie ha dovuto abbandonare la competizione.

Lo spareggio

Che Ballando Con Le Stelle sfori d’orario non è una novità. E’ difatti già capitato altre volte che si andasse lunghi e gli spareggi venissero disputati all’inizio della puntata successiva. E’ esattamente quanto avvenuto anche sabato scorso. Tre coppie sono risultate quelle meno votate e sono quindi finite al ballottaggio. Stiamo parlando nello specifico di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina ed Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Queste si sono dovute sfidare in testa alla puntata andata in onda questa sera, cimentandosi ognuna nel proprio cavallo di battaglia per cercare di convincere il pubblico a casa e restare in gara.

Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina si sono esibiti in un paso doble. La ballerina, nonostante l’infortunio riportato la scorsa settimana, ha difatti deciso comunque di ballare e disputare lo spareggio sebbene abbia cercato di non poggiare mai il piede dolorante a terra. Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti hanno invece ballato una salsa. Infine Sonia Bruganelli e Carlo Aloia hanno eseguito un tango. Proprio in seguito alla coreografia portata in pista da Sonia e Carlo, lo studio ha intonato cori contro Selvaggia Lucarelli. La giurata ha difatti definito Bruganelli “goffa” aggiungendo di aver apprezzato i 15 secondi dove ballava in penombra poiché la si vedeva meno. A quel punto lo studio ha dissentito con un sonoro “No”.

Chi è stato eliminato

Dopo le esibizioni la coppia che ha ottenuto più voti è stata quella composta da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Questa ha battuto le altre due con il 42%. La seconda classificata, ovvero quella di Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina, ha ottenuto invece il 39%. La coppia che ha ricevuto meno voti e ha dovuto abbandonare la competizione è stata quindi quella composta da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia che ha ottenuto il 19%.

L’eliminazione era abbastanza prevedibile. Sonia Bruganelli è difatti finita quasi ogni settimana al ballottaggio. Inoltre, una volta, ha addirittura perso lo spareggio contro Alan Friedman e Giada Lini. Sara Di Vaira ha tuttavia deciso di utilizzare la sua wild card e salvare la coppia che è quindi rimasta in competizione. Questa volta, tuttavia, per loro non c’è stato nulla da fare. Simone Di Pasquale ha difatti deciso di non salvare la coppia e Sonia ha quindi dovuto abbandonare la gara. Probabilmente si aspettava già quest’epilogo. Pochi giorni fa, difatti, in una diretta Instagram aveva rivelato di sentirsi demotivata e di stare addirittura pensando al ritiro. Alla fine, però, ha deciso di disputare comunque lo spareggio.