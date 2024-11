Ballando 8 puntata: Chi passi indietro, Pernice pungente, spareggio

Questa sera è andata in onda su Rai 1 l’ottava puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Si sono un po’ rimescolate le carte. Alcune coppie, un tempo fanalino di coda, hanno difatti sorpreso in positivo la giuria mentre alcune delle favorite hanno fatto un passo indietro. Inoltre una delle ballerine, Anastasia Kuzmina, è caduta durante il primo ballo. Guillermo Mariotto si è invece abbandonato ad una frase sibillina nei confronti di Davide Bonolis, presente in studio per supportare sua madre Sonia Bruganelli che gli ha dedicato una coreografia. Giovanni Pernice, infine, si è reso protagonista di una polemica proprio con Mariotto. Scopriamo meglio cosa è successo in puntata, la classifica finale e chi è finito allo spareggio.

Recap puntata

Come di consueto questa sera su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Questa volta la gara si è suddivisa in due manche, la prima caratterizzata da coreografie dedicate dai concorrenti a persone a loro care. Proprio durante questo primo ballo che Francesco Paolantoni ha deciso di dedicare a sua sorella Tina recentemente scomparsa, la sua ballerina Anastasia Kuzmina è caduta in seguito ad una presa sbagliata. La maestra ha quindi necessitato di un controllo medico. Sonia Bruganelli ha invece deciso di dedicare la coreografia a suo figlio Davide, nato dal matrimonio con Paolo Bonolis. Guillermo Mariotto si è abbandonato ad una frase sibillina proprio nei confronti di quest’ultimo, presente in studio per supportare la madre.

Ci sono state inoltre diverse sorprese. Si è difatti verificata un po’ un’inversione di tendenza. I balli di alcune delle coppie favorite non hanno convinto la giuria, ottenendo giudizi negativi e voti bassi. Nello specifico, stando a quanto detto dai giudici, avrebbero fatto un passo indietro Anna Lou Castoldi e Luca Barbareschi. Hanno invece sorpreso in positivo Massimiliano Ossini, in coppia con Veera Kinnunen e Tommaso Marini, in coppia con Sophia Berto. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno invece diviso la giuria. Tutti gli hanno dato 10 tranne Selvaggia Lucarelli che ha dato 9 e Guillermo Mariotto che ha dato 8. Proprio quest’ultimo voto ha scatenato la reazione piccata dal ballerino, il quale ha sottolineato come il suo ballo non fosse da 8. Pernice se l’è presa non solo con Mariotto ma anche con Lucarelli che gli aveva fatto notare come quello non fosse un voto negativo e come lei gli avesse dato un 9.

La classifica finale

Questa la classifica finale in seguito alla somma dei voti dati dalla giuria e dal pubblico a casa:

1 posto: Federica Nargi e Luca Favilla con 80 punti

2 posto: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con 67 punti

3 posto: Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen con 54 punti

4 posto: Tommaso Marini e Sophia Berto con 46 punti

5 posto: Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli con 44 punti

6 posto: Federica Pellegrini e Angelo Madonia con 39 punti

7 posto: Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina con 30 punti

8 posto: Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti con 29 punti

9 posto: Sonia Bruganelli e Carlo Aloia con 21 punti

A cambiare la situazione ci ha pensato il tesoretto ottenuto dai ballerini per una notte, Elettra Lamborghini e Massimiliano Gallo. Alberto Matano ha deciso di dare il bonus alla coppia formata da Luca Barbareschi ed Alessandra Tripoli. Rossella Erra, tribuna del popolo, ha poi scelto di dividerlo dando il suo tesoretto a Federica Pellegrini ed Angelo Madonia. La classifica è quindi cambiata con Barbareschi secondo e Pellegrini terza.

Spareggio

Sono passate alla prossima puntata le seguenti coppie, non in ordine di classifica: Federica Nargi e Luca Favilla, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Federica Pellegrini e Angelo Madonia, Tommaso Marini e Sophia Berto. Sono finite al ballottaggio le coppie composte da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti e Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Lo spareggio è stato quindi a tre. Tuttavia è stato rimandato alla prossima puntata per mancanza di tempo.