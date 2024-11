Ballando, Davide Bonolis in sala: dedica e frase sibillina di Mariotto

Questa sera è andata in onda su Rai 1 l’ottava puntata di Ballando Con Le Stelle che si è aperta con delle coreografie dedicate dai concorrenti a persone a loro care. Sonia Bruganelli, in coppia con il ballerino Carlo Aloia, ha deciso di dedicare il suo ballo a suo figlio Davide, nato dal matrimonio con Paolo Bonolis. Il ragazzo era presente in studio per supportare la madre e Guillermo Mariotto, dopo avergli fatto consegnare una rosa, si è abbandonato ad una frase sibillina nei suoi confronti. Capiamo meglio che cosa ha detto.

Come di consueto anche questo sabato è andata in onda in prima serata un’altra puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Questa volta la competizione è stata divisa in due manche. Nella prima i concorrenti hanno dovuto eseguire delle coreografie dedicate ad una persona importante per loro, cercando di tradurre in danza il loro rapporto. Sonia Bruganelli ha deciso di parlare del legame con suo figlio Davide, nato dal matrimonio con Paolo Bonolis. L’ex opinionista del Grande Fratello si è quindi esibita in un ballo insieme a Carlo Aloia sulle note di Supereroi di Mr. Rain, dedicandolo a suo figlio.

La frase sibillina di Guillermo Mariotto

Il ragazzo era presente in studio per supportare sua madre e si è mostrato visibilmente emozionato. In seguito alla performance i giudici hanno commentato dando i loro giudizi a riguardo. Il ballo sembra aver convinto ed in particolare uno dei giudici, nello specifico Guillermo Mariotto, ci ha tenuto a fare un regalo a Davide. Lo stilista ha difatti chiesto a Sonia di consegnargli una rosa rossa. Nel dare il fiore a Bruganelli, il giudice si è abbandonato ad una frase sibillina nei confronti di Bonolis Jr.

Nello specifico Mariotto ha affermato:

A Davide con l’augurio di nuovi amori che si elevano in ascensore.

Le parole del giudice sono state un chiaro riferimento al gossip che ha visto protagonista negli ultimi giorni proprio Davide Bonolis ed una delle ballerine di Ballando Con Le Stelle, Sophia Berto. Il blogger GigiGX ha difatti pubblicato sul suo profilo X una foto dei due ragazzi insieme in ascensore, lanciando la notizia che tra loro ci potesse essere del tenero. Sophia Berto, ospite a La Volta Buona lo scorso lunedì, ha poi confermato di essere stata lei ad aver pubblicato lo scatto nelle sue storie Instagram lasciando quindi intendere un legame con il giovane Bonolis.