Davide Bonolis trova amore a Ballando: forse una ballerina (rumor)

Da sempre a Ballando Con Le Stelle capita che si formino delle coppie, solitamente tra i maestri ed i loro aspiranti ballerini. Tuttavia, stando ad un’indiscrezione spuntata recentemente sul web ed alle parole di un noto volto del programma, potrebbe essere sbocciato qualcosa anche tra una delle insegnanti ed un parente di una delle concorrenti. Scopriamo di chi potrebbe trattarsi nello specifico.

E’ Ballando Con Le Stelle oppure Primo Appuntamento? Sembrerebbe difatti che nel dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci si trovi spesso l’amore. Sono numerose le coppie nate sulla pista da ballo nel corso delle varie edizioni, basti pensare ad Arisa e Vito Coppola, Ema Stokholma ed Angelo Madonia, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando ed i più recenti Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Dopo di loro anche un parente di una delle concorrenti attualmente in gara potrebbe aver trovato la sua dolce metà proprio dietro le quinte di Ballando Con Le Stelle. Stiamo parlando nello specifico di Davide Bonolis, il figlio di Sonia Bruganelli, avuto dalla sua relazione con Paolo Bonolis.

Davide Bonolis con Sophia Berto: l’indiscrezione

Stando ad un’indiscrezione lanciata nelle ultime ore sul web il ragazzo starebbe frequentando una delle ballerine, precisamente Sophia Berto, maestra di Tommaso Marini. A diffondere il rumor è stato il blogger ed esperto di televisione GigiGX, il quale ha pubblicato su X (ex Twitter) una foto che ritraeva proprio Davide in compagnia di Sophia all’interno di un ascensore.

Di seguito il post di GigiGX a riguardo:

Ad alimentare ulteriormente il gossip sono state alcune parole di Rossella Erra, tribuna del popolo di Ballando Con Le Stelle, pronunciate domenica scorsa a Domenica In. Ospite di Mara Venier, Erra avrebbe difatti rivelato che oltre la coppia già conosciuta da tutti ne stava nascendo un’altra tra una ballerina ed un parente di qualcuno. Tuttavia non aveva fatto nomi e doveva accertarsi ancora della cosa.

Queste le sue parole da Mara Venier, come riportato da Biccy:

Mara, ti dico una cosa buttata là. A Ballando Con le Stelle ci sono altre due coppie che stanno nascendo. Non solo quella di cui tutti parlano. Mi devo accertare prima che la cosa sia finita. Diciamo una cosa, c’è una ballerina e un parente di qualcuno. Ma prima fammi accertare e poi ti dirò tutto. La prossima settimana spero di tornare con delle notizie in più da darvi.

Anche a La Volta Buona, nel parlare delle possibili coppie nate sulla pista di Ballando Con Le Stelle, si era parlato di possibili altre coppie oltre quella composta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Non c’è stata tuttavia ancora nessuna conferma o smentita da parte di Davide Bonolis e Sophia Berto, pertanto non resta che attendere i diretti interessati per capire se effettivamente tra loro ci sia una frequentazione oppure siano soltanto amici.