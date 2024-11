Ballando, Guaccero e Pernice: scatta il bacio! Foto e dettagli

Nonostante i dubbi fossero ormai molto pochi, il numero del settimanale Chi uscito oggi, mercoledì 6 novembre, ha confermato ufficialmente la storia d’amore tra Bianca Guaccero e il suo insegnante di ballo, Giovanni Pernice. Da settimane circolavano voci su una possibile relazione tra i due, alimentate dalla forte chimica mostrata sul palco di Ballando con le Stelle. Successivamente, la coppia è stata “smascherata” da alcuni volti del programma di Rai 1, tra cui Rossella Erra e la stessa Milly Carlucci, che ha notato una particolare complicità tra di loro.

Da lì, sono poi arrivate le foto di Diva e Donna, che li ha immortalati mentre lasciavano insieme lo stesso hotel, e ora lo scoop di Chi magazine, che ha catturato il loro primo bacio pubblico, dopo quello scambiato sulla pista da ballo. Dopo un viaggio in Puglia per far conoscere a Giovanni la famiglia della Guaccero, il settimanale ha pubblicato nuove immagini della conduttrice e il ballerino intenti a scambiarsi un bacio fuori dalla casa di lei.

Stando alle ricostruzioni, dopo le prove di Ballando con le Stelle, i due avrebbero lasciato gli studi Rai per dirigersi verso l’abitazione di Bianca, dove, la mattina seguente, sono stati sorpresi dal fotografo di Chi mentre si davano un tenero bacio. Dunque, la coppia avrebbe passato la notte insieme e non immaginavano di essere visti dai paparazzi. A questo punto, il mistero sembra essere risolto, con l’ufficializzazione della loro storia d’amore. Resta da vedere come reagirà la giuria di fronte a questa rivelazione nella prossima puntata di Ballando con le Stelle, considerando che Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono tra i papabili vincitori di quest’edizione dello show di Rai 1.

Bianca Guaccero: vita privata e relazioni

Quella con Giovanni Pernice è la prima relazione pubblica ufficiale per Bianca Guaccero dopo la separazione con Dario Acocella nel 2017, dal quale ha avuto la figlia Alice, che oggi ha 10 anni. Prima del matrimonio con il regista, invece, la conduttrice ha avuto una lunga relazione con l’ex calciatore Nicola Ventola, finita nel 2001. Nonostante siano passati tanti anni dalla loro rottura, però, i due continuano ad essere legati da un grande rapporto d’amicizia.