Bianca Guaccero, notte di fuoco con Pernice: retroscena scottanti

Ci sono ormai pochi dubbi, anzi zero, sul fatto che Ballando con le Stelle abbia unito sentimentalmente Giovanni Pernice, danzatore professionista, e Bianca Guaccero, attrice e conduttrice tv. Loro stessi lo hanno quasi confessato apertamente nel corso dell’ultima puntata del talent show, seppur hanno preso le dovute cautele. Non hanno parlato di amore, ma hanno lasciato chiaramente intendere che il loro rapporto va ben oltre la pista. Ora, a provare che qualcosa di importante sta nascendo, è il magazine Diva e Donna che ha pubblicato delle paparazzate assicurando che i due piccioncini hanno trascorso una notte di fuoco in un hotel.

“Guaccero: notte di passione in hotel con il suo ballerino. Bianca e Giovanni Pernice si amano”, titola il settimanale, sostenendo che ci sia in corso una vera e propria love story. D’altra parte una serie di fatti recenti portano a credere che la scintilla sia scoccata e che adesso stia bruciando il fuoco dell’amore. Lo scorso sabato, durante la performance in pista a Ballando, il danzatore e la conduttrice si sono addirittura baciati. Poco di scenico, tanto di passionale. Ovviamente tutti hanno notato il dettaglio, compresa la giuria del programma di Milly Carlucci che subito ha voluto sapere qualcosa in più sul legame appena sbocciato.

“Abbiamo trovato un’incredibile affinità – ha spiegato Bianca – in modo del tutto naturale, un’alchimia di quelle che non si possono costruire. Vedremo…”. Non una ammissione d’amore in piena regola, ma poco ci manca. Pernice ha poi raccontato di aver portato l’attrice qualche giorno a Londra, città in cui vive da circa un decennio. Il ballerino ha rivelato che il viaggio è stato organizzato per rafforzare ulteriormente la loro unione. Professionale o amorosa? Pernice ha preferito rimanere sul vago, ma se due più due fa quattro, non c’è più alcun dubbio che con la Guaccero il sentimento è di quelli ‘speciali’.

Dunque il cuore della conduttrice è tornato a battere all’impazzata dopo anni di riposo. Bianca è rimasta single per molto tempo, scottata dalla separazione con l’ex marito, il regista Dario Acocella. L’addio si è consumato nel 2017. Da allora l’attrice si è dedicata anima e corpo a sua figlia Alice Acocella, nata nel 2014, e al lavoro. Ora sembra che sia arrivato il tempo di dedicarsi anche ad una nuova love story. Galeotto fu Ballando con le Stelle…