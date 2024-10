Ballando, Bianca Guaccero: “Cosa c’è con Pernice, tutta la verità”

Bianca Guaccero è senza dubbio una delle protagoniste di quest’edizione di Ballando con le Stelle. In sole tre puntate, la conduttrice ha messo in luce il suo talento e la sua determinazione, ricevendo elogi sia dalla giuria che dal pubblico. In tanti si stanno chiedendo perché non abbia più spazio in televisione, sostenendo che meriti presto un programma tutto suo. Se il suo percorso dovesse proseguire in questo modo, la Guaccero potrebbe convertirsi nella vincitrice di questa stagione di Ballando, probabilmente contendendosi il titolo con Nina Zilli e Pasquale La Rocca, il quale sembra già in difficoltà di fronte a questa rivalità, dopo anni di vittorie.

Parte del merito delle eccezionali performance di Bianca Guaccero va al suo insegnante di ballo a Ballando con le Stelle, il ballerino Giovanni Pernice. La loro forte complicità e chimica sul palco ha alimentato voci su una possibile “amicizia speciale” anche al di fuori della pista da ballo. A intensificare il rumor è stata Rossella Erra, una delle protagoniste del programma di Milly Carlucci. Ospite a La Volta Buona, Rossella ha insinuato che tra Bianca e Giovanni ci sia qualcosa di più, suggerendo che il loro rapporto potrebbe evolversi da professionale a personale.

In un’intervista pubblicata oggi, mercoledì 16 ottobre, sul settimanale Chi, Bianca Guaccero ha finalmente rotto il silenzio sulle voci che la riguardano. La conduttrice ha smentito categoricamente qualsiasi flirt o relazione con il suo partner di ballo, chiarendo che entrambi sono focalizzati unicamente sulla gara. Sebbene abbia instaurato un ottimo rapporto con Giovanni Pernice, la Guaccero ha sottolineato che tra loro non c’è nulla di romantico. “Non c’è niente tra noi, stiamo ballando e siamo concentrati sul lavoro. C’è sicuramente una grande stima da parte mia per una persona che mi sta facendo imparare tantissime cose in pochissimo tempo”, ha detto.

Ad ogni modo, mancano ancora diverse puntate alla fine di Ballando con le Stelle, dunque sarà interessante vedere se il rapporto tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si evolverà o se rimarrà puramente professionale. Inoltre, nell’intervista a Chi, la presentatrice ha parlato delle sue relazioni passate e della sua attuale situazione sentimentale. Dopo la separazione dal padre di sua figlia, il regista Dario Acocella, Bianca ha rivelato di essere pronta ad innamorarsi di nuovo.

Oltre a smentire il flirt con il suo insegnante di ballo, la Guaccero ha voluto chiare anche i rumors sulla presunta frequentazione con Fabrizio Moro, con il quale è stata fotografata circa un anno fa. I due, infatti, sarebbero solamente amici. Infine, è tornata a parlare dell’ex fidanzato Nicola Ventola, con cui è stata cinque anni, rivelando di avere ancora oggi un bel rapporto con lui: