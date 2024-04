Bianca Guaccero: “Stefano De Martino? Il nostro rapporto, la verità”

Tra gli ospiti della puntata di Storie di donne al bivio del prossimo 6 aprile, ci sarà Bianca Guaccero. L’attrice si è raccontata in una lunga intervista a Monica Setta, parlando a cuore aperto del rapporto con i genitori e della sua vita sentimentale. A tal proposito, la Setta ha incalzato Bianca tirando in ballo il gossip di una presunta passata frequentazione con Stefano De Martino. Qualche anno fa, la Guaccero e il conduttore di Stasera tutto è possibile si erano stuzzicati nel suo vecchio programma, Detto Fatto. Sempre nello stesso periodo, Stefano aveva iniziato a seguire l’attrice su Instagram e il collega Jonathan Kashanian aveva assicurato che sarebbero presto usciti insieme. Dunque, cos’è successo poi tra i due?

Ebbene, per la prima volta, Bianca Guaccero ha parlato del rapporto con Stefano De Martino. La conduttrice ha smentito qualsiasi relazione passata con l’ex ballerino, sottolineando che tra loro esiste soltanto un legame di amicizia. “Io e Stefano De Martino siamo amici, ci sentiamo su Instagram a volte, ma non siamo mai stati insieme”, ha dichiarato. Dunque, a distanza di anni, i due continuano a sentirsi, ma sempre in termini amichevoli. Tra di loro, non ci sarebbe mai stato nulla di romantico.

Bianca Guaccero: la fine del matrimonio con Dario Acocella

Ma, qual è l’attuale situazione sentimentale di Bianca Guaccero? Ad oggi, l’attrice ha confessato di essere single. Dopo alcune storie giovanili (una delle quali con il calciatore Nicola Ventola), nel 2013 Bianca ha sposato il regista Dario Acocella. Nel 2014, i due hanno avuto una bambina di nome Alice, ma nel 2017 il loro matrimonio finisce ufficialmente. Nonostante il grande amore che li legava, le profonde incompatibilità caratteriali hanno finito per rompere la relazione. “Eravamo molto diversi. Io vulcanica, lui rigoroso, ma ci siamo profondamente amati”, ha spiegato.

Dopo la separazione dall’ex marito, la Guaccero ha avuto altre storie d’amore, ma al momento non è impegnata con nessuno. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, Bianca starebbe valutando diverse proposte televisive, dopo la chiusura improvvisa del suo programma in prime time di Rai 2, Liberi Tutti!.