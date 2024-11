Bruganelli a Lucarelli: “Hai chiesto i soldi per raccontare una bugia”

Nella puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda questa sera su Rai 1 c’è stato un nuovo scontro verbale tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Una frase pronunciata dalla concorrente nei confronti della giudice ha difatti scatenato una sua reazione particolarmente piccata dando vita ad un botta e risposta tra le due. Scopriamo meglio che cosa si sono dette e perché è nata la discussione.

Come di consueto anche questo sabato sera è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Anche stavolta non sono mancate le polemiche. Una di queste ha visto nuovamente protagoniste Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Le due non sono nuove nel beccarsi. Questa volta a scatenare lo scontro verbale è stata una frase pronunciata dalla concorrente rivolta alla giudice dopo la sua esibizione con Carlo Aloia.

Nello specifico Sonia ha affermato:

Se vuoi lo puoi mettere sul tuo profilo a pagamento e magari lo racconti.

L’ex opinionista del Grande Fratello si riferiva al fatto che avesse ancora tanti lati di sé da raccontare e con la sua frase voleva sottolineare a Selvaggia il fatto che parlasse di lei su un suo canale a pagamento. Il giudice di Ballando Con Le Stelle ha mostrato un’espressione sorpresa, sottolineandole la “battutona” e chiedendole a cosa facesse riferimento nello specifico. A quel punto Bruganelli ha rincarato la dose.

Queste le sue parole verso Selvaggia:

Realtà. Più di una volta hai parlato di me però dovevano pagare per venire a vedere cosa raccontavi.

Lucarelli si è difesa precisando che era accaduto una sola volta e sottolineandole che farsi pagare per il proprio lavoro non fosse un delitto. Ha poi aggiunto una frecciatina nei confronti di Sonia abbastanza piccata.

Queste le sue parole:

Io non ho avuto fidanzati e mariti ricchi quindi mi guadagno da vivere, capisci?

A quel punto Bruganelli ha replicato supponendo che le avesse dato fastidio non averlo ed aggiungendo che c’era sempre tempo per trovarsene uno. Selvaggia ha poi cercato di spostare la discussione su altro, ovvero sul ballo.

Ha anche aggiunto:

La volgarità del commento è meglio lasciarla cadere.

Ancora una volta Sonia non ha taciuto e ha replicato con un:

Tua!

La giudice ha tuttavia spostato la conversazione su quanto portato in pista dalla concorrente, definendo la sua esibizione senza lode e senza infamia. Ha poi aggiunto che, tenendo conto del fatto che fosse infortunata, aveva comunque ballato abbastanza bene. Subito Bruganelli ha evidenziato come quello del suo infortunio non fosse per lei un alibi, portando Lucarelli a spazientirsi e sottolinearle come volesse dirle una cosa carina. A quel punto Sonia ha continuato a pungerla, affermando che non la vedeva a dire qualcosa di carino.

La risposta di Selvaggia non ha tardato ad arrivare:

Ci hai provato a stare al posto mio, non ci sei riuscita, fammi fare la giudice no?

E ancora Sonia:

Non c’ho mai provato. La hai chiesto i soldi per raccontare una bugia.

Bruganelli ha replicato:

Non sono interessata ai soldi quanto te. Non me ne importa niente dei soldi.

Dato che il botta e risposta non si fermava Milly Carlucci ha cercato di placare un po’ gli animi provando a deviare il discorso su altro ed invitando i giudici a giudicare il ballo. Anche il ballerino di Sonia, Carlo Aloia, è successivamente intervenuto per prendere le difese della concorrente. Alberto Matano, invece, ha preso le parti della Lucarelli.