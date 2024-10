Ballando, Lucarelli ne ha per tutti: stronca Bruganelli e punge Smith

Questa sera è andata in onda in prima serata su Rai 1 la terza puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Ancora una volta la puntata è stata caratterizzata dalle polemiche. Al centro delle discussioni c’è stata nuovamente Sonia Bruganelli. Quest’ultima ha avuto un ulteriore scontro verbale con la giudice Selvaggia Lucarelli, la quale ha punto anche Carolyn Smith. Anche Fabio Canino non ha usato parole gentili nei confronti della concorrente, dando ragione a Selvaggia. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Ancora scintille a Ballando Con Le Stelle! Nella puntata andata in onda questa sera su Rai 1 c’è stata difatti una nuova polemica che ha visto protagonista la concorrente Sonia Bruganelli. Ancora una volta quest’ultima ha avuto un’accesa discussione con uno dei giudici, Selvaggia Lucarelli. Durante la clip mandata in onda prima della sua esibizione, l’opinionista e produttrice televisiva, ha parlato di quanto avvenuto con la giurata nella scorsa puntata. Già a La Vita In Diretta aveva affermato che la Lucarelli avesse ridicolizzato la sua performance, creandole imbarazzo con sua figlia sedicenne che guardava da casa.

A quel punto, dopo l’esibizione di Sonia con il suo maestro Carlo Aloia, Lucarelli ha voluto rispondere a quanto detto dalla concorrente nei suoi riguardi. La giudice ha ribadito come le esibizioni di Bruganelli siano ancora molto modeste e come abbia usato sua figlia per schermarsi. Ha anche aggiunto che quando deve dare dei giudizi al Grande Fratello non si sente in difficoltà nei confronti della ragazza.

Di seguito le sue parole precise:

Nell’insultare tutti al Grande Fratello non ti senti in difficoltà e nel ballare un po’ così ti senti in difficoltà?

Ha poi aggiunto che la vede particolarmente confusa e che sta cercando di adeguare il proprio comportamento in base a quello che pensa le convenga fare in quel momento, invitandola quindi ad essere più sé stessa. A quel punto Sonia l’ha invitata a parlare di ballo, dicendole che a anche lei sta recitando un ruolo a propria volta.

Fabio Canino ha rincarato la dose, domandando a Bruganelli per quale motivo avesse deciso di andare a Ballando Con Le Stelle. Quando lei ha risposto di essere lì per ballare, il giudice l’ha invitata a ballare e basta, evitando di fare polemiche in altri programmi.

Selvaggia ha anche polemizzato nei confronti di Carolyn Smith che, invece, ha apprezzato l’esibizione di Bruganelli dicendole di essere sulla strada giusta.

Queste le sue parole:

Questo è quel momento in cui improvvisamente Carolyn ha un entusiasmo immotivato per qualcuno.

Alla risposta della Smith che ha smentito le sue parole, Lucarelli ha sottolineato come l’esibizione di Sonia fosse molto modesta scatenando nuovamente la replica dell’altra giudice.

Le cose semplici sono sempre le più difficili da fare.

Selvaggia ha quindi rincarato la dose accusando Carolyn di stare dicendo una “superc*****”.