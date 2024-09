Ballando, già scintille! Lucarelli punge Bruganelli, Matano dà il resto

Questa sera è andata in onda la prima puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Anche quest’anno non sono mancate le polemiche in studio tra i concorrenti e la giuria. In particolar modo protagonisti di un confronto con una delle vip in gara sono stati Selvaggia Lucarelli ed Alberto Matano che hanno commentato la perfomance di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia in maniera un po’ pungente. A quel punto c’è stata la replica della diretta interessata e ne è nato uno scontro verbale. Capiamo meglio che cosa è successo tra i tre e cosa si sono detti.

Ballando Con Le Stelle è appena alla prima puntata è tra i concorrenti ed i giudici già ci sono state le prime scintille. A scatenare una discussione è stata in particolare l‘esibizione di Sonia Bruganelli con il suo maestro Carlo Aloia. Terminata la perfomance, difatti, Selvaggia Lucarelli si è abbandonata ad una provocazione nei confronti dell’aspirante ballerina. In particolare la giornalista ha sottolineato come Sonia fosse stata l’unica concorrente a non rispondere ai giudizi ricevuti dai giudici, definendola una “paracula” e chiedendosi se la sua fosse una strategia per non risultare antipatica. Scherzosamente l’ha anche paragonata a Gandhi, per poi far notare come avesse tirato il braccio di Aloia per zittirlo.

A quel punto c’è stata la replica di Bruganelli che ha evidenziato come i giudizi fossero stati tutti positivi e pertanto non c’era bisogno di un suo commento. Poco dopo anche Alberto Matano ha rincarato la dose, sottolineando a propria volta un cambio di comunicazione da parte di Sonia, “da aggressiva ad agnellino”. Anche lui, come Selvaggia Lucarelli, ha quindi supposto che la concorrente stesse facendo strategia. L’ha poi invitata a levarsi la sua armatura e farsi conoscere maggiormente. La replica di Bruganelli non ha tardato ad arrivare. In particolare ha fatto notare a Matano come lui e Lucarelli si stessero contraddicendo, dapprima affermando che era troppo passiva nei confronti dei giudizi ricevuti e successivamente chiedendole di far uscire fuori di più il suo lato umano.

Di seguito quanto risposto da Sonia ad Alberto:

Se io apro il varco nell’armatura non sono come mi state dicendo che mi volete quindi fate pace e decidete. Devo mettermi l’armatura e aggredire e rispondere o devo lasciarmi andare?

Matano ha anche lanciato una provocazione a Sonia citando la sua relazione con Angelo Madonia. A quel punto lei ha invitato i giudici a votare, evitando il discorso.