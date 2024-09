Ballando Con Le Stelle, stasera prima puntata: già ci sono i preferiti

Questa sera va in onda su Rai 1 la prima puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. C’è grande attesa tra i fan del programma, che non vedono l’ora di veder ballare in pista i concorrenti di questa nuova edizione. Ancora prima dell’inizio il pubblico già sembra avere i suoi preferiti. Sui social, difatti, è già possibile votare da circa un’ora per la coppia che si vorrebbe mandare avanti nel programma. Scopriamo insieme quali sono state quelle più votate per il momento.

C’è grande fermento per la prima puntata di Ballando Con Le Stelle, che va in onda questa sera su Rai 1 a partire dalle 20.35. Come di consueto poco prima dell’inizio del programma sui social sono uscite le carte per poter votare la propria coppia preferita. Nello specifico si può attribuire la propria preferenza mettendo un cuoricino oppure un like sulle pagine ufficiali del programma su Instagram, Facebook e Twitter. I fan di Ballando Con Le Stelle hanno chiaramente già iniziato ad esprimere le proprie preferenze. Analizziamo nel dettaglio quali sono state.

Preferenze Facebook

Su Facebook la coppia preferita dal pubblico fino ad ora è quella composta dalla conduttrice ed attrice Bianca Guaccero ed il ballerino Giovanni Pernice. I due hanno difatti già ottenuto più di mille like. Seguono la campionessa olimpionica Federica Pellegrini con Angelo Madonia, da sempre uno dei maestri più amati dal pubblico. Terzo posto per ora lo ha Massimiliano Ossini accompagnato da Veera Kinnunen, con alle calcagna Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina.

Preferenze Instagram

Diversa è la situazione su Instagram. Per il momento la favorita sul social è difatti Federica Nargi in coppia con Luca Favilla che ha già ottenuto più di 2000 like. Seguono in quest’ordine: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, la cantante Nina Zilli e Pasquale La Rocca, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, Federica Pellegrini e Angelo Madonia e Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina. Tutti i concorrenti sopracitati hanno raggiunto e superato i 1000 like.

Preferenze Twitter

In generale su Twitter per il momento ci sono stati meno voti da parte del pubblico, probabilmente perché utilizzato meno dagli spettatori di Ballando Con Le Stelle. La più votata sul social è per il momento Federica Pellegrini in coppia con Angelo Madonia. Al secondo posto troviamo Bianca Guaccero e Giovanni Pernice mentre al terzo posto ci sono per il momento il comico napoletano Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina.

Facendo un calcolo tra i like ottenuti sui diversi social per il momento la coppia preferita dal pubblico è quella composta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Seguono in questo ordine: Federica Nargi e Luca Favilla, Nina Zilli e Pasquale La Rocca, Federica Pellegrini ed Angelo Madonia, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen e Francesco Paolantoni ed Alessandra Kuzmina.