Ballando Con Le Stelle, ex concorrenti votano giudici: c’è qualche 0

La giuria di Ballando Con Le Stelle non sempre è larga di voti. E’ difatti capitato durante le varie edizioni del dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che fioccassero addirittura degli 0 nei confronti degli aspiranti ballerini. Ma cosa succede se ad alzare le palette sono i concorrenti? Due di loro hanno espresso il loro parere su Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Non sempre sono stati buoni… Scopriamo che voti hanno dato a ciascuno di loro nello specifico.

I giudici di Ballando Con Le Stelle hanno spesso scatenato qualche polemica da parte del pubblico a causa di voti troppo bassi dati ai vip che si sono messi in gioco sulla pista da ballo nel corso delle varie edizioni. Qualcuno di loro, difatti, ha talvolta giudicato negativamente le performance, portando i telespettatori – e in qualche caso anche i diretti interessati – a contestare le votazioni. Ma che cosa accade quando i ruoli s’invertono? Il programma ha voluto fare un esperimento e sulla sua pagina Instagram ufficiale ha pubblicato alcuni video in cui ex concorrenti alzano le palette per esprimere il loro parere sulla giuria. Stiamo parlando nello specifico di Simona Ventura e Teo Mammucari, protagonisti di quest’ultima edizione.

Il primo a dare il suo giudizio è stato Teo Mammucari, che non è stato affatto largo di voti! Mariotto, nonostante secondo lui abbia del potenziale, si è beccato soltanto un 5. Il motivo? Secondo Teo tende a giudicare cose che non hanno a che vedere con il ballo, come i look dei concorrenti. Zazzaroni è andato addirittura peggio, beccandosi un 3! Quello che ha avuto il voto più basso però è stato Alberto Matano, a cui è affidata la scelta di attribuire i tesoretti, che si è aggiudicato uno 0! Sufficienza piena per Canino ed inaspettatamente per Lucarelli, con cui Mammucari ha battibeccato spesso nel corso della trasmissione. Entrambi hanno ricevuto un bel 7. Il voto più alto, però, è stato per Smith che ha ricevuto un 9.

Più gentile è stata Simona Ventura che ha attribuito addirittura un 10 a Carolyn Smith, definita da SuperSimo la numero uno a livello tecnico. Selvaggia ha ricevuto un 7 mentre Fabio ed Ivan hanno ottenuto un 6 politico. La showgirl è stata più severa con Guillermo Mariotto, al quale ha deciso di dare uno 0 a causa della sua tendenza a darne spesso ai concorrenti in gara. Ventura ha anche votato per sé stessa, attribuendosi un 9 perché secondo lei un 10 sarebbe stato troppo alto.

Di seguito i video pubblicati sul social di Ballando Con Le Stelle: