Ballando tra gaffe e polemica, web: “Voti ingiusti e odore di stantio”

Questa sera è andata in onda la prima puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Come ogni anno il programma si conferma uno dei più commentati sul web, in particolar modo su X (ex Twitter). Tra i tanti commenti non sono chiaramente mancate le polemiche, soprattutto in merito ai voti dati dai giudici, da molti considerati ingiusti. C’è stato anche chi ha sottolineato come lo show dovrebbe rinnovarsi un po’ dopo tante edizioni o che le clip d’introduzione dei concorrenti siano troppo lunghe. Non sono mancate anche alcune gaffe in studio! Scopriamo meglio che cosa è successo e perché i telespettatori hanno criticato il programma.

Le polemiche sul web

E’ iniziata questa sera la nuova edizione di Ballando Con Le Stelle, il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Siamo solo alla prima puntata e già ci sono state diverse polemiche da parte dei telespettatori. Numerosi, difatti, sono stati i commenti negativi comparsi sul web, in particolar modo su X (ex Twitter). Uno dei motivi principali delle critiche sono stati i giudici, soprattutto i voti elargiti ai concorrenti. Secondo alcuni fan del programma, difatti, questi sono stati talvolta ingiusti e troppo bassi.

Anche i giudizi dati dai giudici non sono stati apprezzati dal pubblico, soprattutto quelli di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Altre polemiche sono state causate dalle troppe pause pubblicitarie e dalle clip d’introduzione dei concorrenti considerate eccessivamente lunghe. Inoltre secondo qualche telespettatore il programma risulta ormai ‘vecchio’ e necessiterebbe di rinnovarsi.

Polemica c’è stata anche sull’esibizione dei Cugini Di Campagna. Non è stata difatti apprezzata, sia dalla giuria che dal pubblico, la scelta di farli ballare insieme.

Proprio dopo l’esibizione dei Cugini Di Campagna c’è stato un confronto con Selvaggia Lucarelli. Il giudice ha difatti mandato una frecciatina al gruppo quando hanno cantato il loro brano “Lettera 22”, mostrandosi stupita di come avessero altre canzoni nel loro repertorio oltre ad “Anima Mia”. Lucarelli ed i Cugini Di Campagna non sono nuovi nel lanciarsi stoccate a vicenda.

Non sono mancate le gaffe

Così come non sono mancate le polemiche in questa prima puntata, allo stesso modo non sono mancate le gaffe. Protagonista di quella più eclatante è stato Fabio Canino. Nel rivolgersi a Federica Nargi, difatti, il giudice ha parlato di un baby shower in campo. In realtà aveva confuso la persona, così come fatto notare da Selvaggia Lucarelli. Federica non ha mai fatto alcun baby shower! Poco dopo anche Carolyn Smith si è resa protagonista di una gaffe con una delle concorrenti, ovvero Anna Lou Castoldi. Nel chiamarla in pista, difatti, ha sbagliato il suo cognome in Castaldi.