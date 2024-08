Ballando, Lucarelli vs Cugini di Campagna: arriva la stoccata di lei

E’ da poco stato annunciato il cast della nuova edizione di Ballando Con Le Stelle, il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. A sfidarsi sulla pista da ballo quest’anno vedremo anche i Cugini Di Campagna. Sono stati proprio quest’ultimi ad essersi abbandonati a delle dichiarazioni non troppo positive su Selvaggia Lucarelli, storica giurata, ancor prima dell’inizio del programma. Se inizialmente la sua reazione era stata abbastanza zen, nelle ultime ore è arrivata una stoccata da parte del giudice nei confronti del gruppo musicale. Scopriamo meglio che cosa ha detto e qual è il precedente tra loro.

Le dichiarazioni dei Cugini Di Campagna su Selvaggia Lucarelli

I Cugini Di Campagna saranno tra i protagonisti della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle. Ancor prima dell’inizio del programma, tuttavia, si sono resi protagonisti di uno scontro con Selvaggia Lucarelli, storico giudice del dancing show. In un’intervista rilasciata ad Oggi, i gemelli Silvano ed Ivano Michetti, si sono difatti abbandonati ad alcune dichiarazioni nei confronti della Lucarelli. Le loro parole sono state tutt’altro che gentili.

Nello specifico Ivano ha affermato su Selvaggia:

Noi andiamo d’accordo con tutti. Quasi tutti. (…) Selvaggia Lucarelli è sul mio libro nero da quando l’ho vista da vicino durate La Fattoria, nel 2006: tendeva trappole agli altri concorrenti. E’ una grande calcolatrice, molto costruita. Sputa sentenze per essere al centro dell’attenzione.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Se inizialmente la reazione della diretta interessata è stata abbastanza pacata, nelle ultime ore il giudice di Ballando Con Le Stelle ha lanciato una frecciatina nei confronti dei Cugini Di Campagna. La giornalista ha difatti pubblicato recentemente una storia sul suo profilo Instagram ufficiale in cui si può leggere un’evidente stoccata verso il gruppo musicale. Nello specifico Lucarelli ha citato i quattro in merito ad alcuni documentari che consigliava di guardare, sottolineando come li avesse scelti lei e non i Cugini Di Campagna.

Qui di seguito lo screen della storia pubblicata su Instagram da Selvaggia Lucarelli:

Già in precedenza la giornalista aveva commentato l’intervista dei gemelli Michetti con una storia condivisa sul suo profilo Instagram. All’epoca ha reagito con ironia, ripubblicando l’intervista su Oggi e commentandola con l’emoji di una faccina che rideva accompagnata dalle parole “Ma ora questi come se ne escono?”. Insomma viste le premesse sembra proprio che a Ballando Con Le Stelle potremmo vederne delle belle. Chissà difatti come andrà a finire tra Selvaggia ed i Cugini Di Campagna!