Cugini di Campagna a Ballando: reazioni, “faranno balli di gruppo?”

Solo ore dopo aver confermato la partecipazione di Alan Friedman, la pagina ufficiale di Ballando con le Stelle ha già ufficializzato il settimo concorrente della nuova edizione, o meglio, i settimi concorrenti. Difatti, sulla pista da ballo di Rai 1 ci saranno anche i Cugini di Campagna. L’account di Ballando ha pubblicato poco fa un video in cui si vede il gruppo musicale dare il grande annuncio ad un loro concerto. I musicisti hanno raccontato di aver ricevuto una telefonata da Milly Carlucci con la famigerata proposta, alla quale non hanno potuto fare a meno di dire di sì.

“I Cugini di Campagna a Ballando con le stelle”, hanno esclamato, seguiti dall’applauso del pubblico. Ma, in quanti di loro balleranno? Chiaramente, il gruppo musicale è composto da più persone. Attualmente, a far parte della band sono ben in quattro: Ivano “Napo” Michetti alla chitarra, cori e basso; il fratello Silvano Michetti a batteria percussioni; Tiziano Leonardi alle tastiere; e “Nick” Luciani (voce e tastiere). Nell’annuncio di Ballando è stata menzionata la partecipazione dei Cugini di Campagna, senza però specificare quale dei membri del gruppo sarà coinvolto. Questo lascia supporre che tutti e quattro i musicisti si metteranno alla prova sulla pista da ballo.

Due anni fa, la band prese parte ad un altro reality, ovvero l’Isola dei Famosi. Tuttavia, a diventare naufraghi furono solo due di loro: Silvano Michetti e Nick Luciani. Indimenticabile la squalifica lampo di Silvano Michetti per una bestemmia in diretta, il quale ha quindi lasciato fin dal primo giorno il compagno da solo. Nel caso di Ballando con le stelle, però, pare a partecipare saranno proprio tutti e 4.

Naturalmente, nei commenti è subito iniziato il dibattito su come verrà organizzata la gara: saranno considerati come un solo concorrente, avranno più maestri, o si divideranno in coppie? Le reazioni sono state contrastanti e in tanti sono curiosi di sapere come faranno a rendere la competizione equa anche per gli altri concorrenti. Inoltre, alcuni hanno ironizzato sulla cosa, chiedendosi se per caso faranno dei ‘balli di gruppo‘, invece delle classiche coreografie viste per anni a Ballando con le stelle.

Ad ogni modo, per ora, non si hanno ulteriori dettagli sulla loro partecipazione. L’unica cosa certa è che i Cugini di Campagna sono i settimi concorrenti ufficiali dello show di Milly Carlucci, aggiungendosi a Federica Pellegrini, Francesco Paolantoni, Alan Friedman, Federica Nargi, Nina Zilli e Massimiliano Ossini.