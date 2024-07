Ballando, Alan Friedman nel cast: il web lo boccia, “Caprarica 2.0”

Sale a quota sei il numero dei concorrenti ufficiali della nuova edizione di Ballando con le stelle. Dal alcuni giorni, il profilo ufficiale del programma sta pubblicando pian piano video per confermare quello che sarà il cast della prossima stagione. Fino ad ora i personaggi che scenderanno in pista sono sicuramente: l’ex nuotatrice e campionessa olimpica Federica Pellegrini, il comico e attore Francesco Paolantoni, la modella ed ex velina Federica Nargi, la cantante Nina Zilli e il conduttore Massimiliano Ossini. A questi, si è aggiunto ora un sesto aspirante ballerino, ufficializzato poco fa dalla pagina di Ballando. Di chi si tratta? Del giornalista Alan Friedman.

È dunque confermato il rumor già anticipato da Dagospia, che aveva parlato tempo fa della sua possibile presenza nel programma di Rai 1. Il giornalista ha confermato la sua partecipazione al talent di ballo con un video, in cui lo si vede in una veste inedita, ovvero mentre si diletta a giocare a tennis. Con la racchetta in mano, Friedman si è poi girato verso la telecamera per fare il grande annuncio. Ecco le sue parole:

Ciao, sono Alan Friedman. Voi mi conoscete forse come scrittore, economista, ma faccio anche altre cose nella vita, come giocare a tennis. Io forse non sono un bravo tennista e neanche un bravo ballerino però ci provo. Sono lieto di annunciare che dal 28 settembre sarà a Ballando con le stelle dalla mitica Milly Carlucci. Ciao Milly!

Alan Friedman a Ballando con le stelle: le reazioni

Com’è noto, Alan Friedman è un rinomato giornalista, scrittore e conduttore televisivo statunitense. Friedman è noto per la sua brillante carriera sia in Italia che negli Stati Uniti, dove ha lavorato come corrispondente per il Financial Times e ha collaborato con testate importanti come il Wall Street Journal. In Italia, invece, il pubblico lo ha conosciuto grazie ai suoi libri e programmi televisivi sull’economia o politica del paese. Inoltre, è stato per molto tempo un collaboratore della Rai e La 7. Il giornalista prenderà parte a Ballando con le stelle in un momento cruciale per gli Stati Uniti D’America, ovvero nel pieno delle elezioni presidenziali. Inutile dire che sarà un periodo molto impegnativo per lo scrittore.

Nonostante il grande colpaccio di Milly Carlucci, il popolo del web non sembra essere molto entusiasta della partecipazione di Alan Friedman a Ballando con le stelle. Il motivo? In tanti sostengono che possa ripetersi una situazione simile a quella vissuta con Antonio Caprarica l’anno scorso. Il giornalista ha partecipato all’ultima edizione del programma, ottenendo sempre ottimi voti dai giudici nonostante le esibizioni non fossero particolarmente brillanti. Successivamente, su consiglio del medico, è stato costretto ad abbandonare la trasmissione.

Il pubblico aveva criticato il presunto ‘favoritismo‘ nei confronti del giornalista e teme che la stessa cosa possa ripetersi con Alan Friedman. Tuttavia, è ancora prematuro fare supposizioni e non resta che attendere il 28 settembre per vedere come se la caverà il giornalista in pista.