Federica Pellegrini, ufficiale a Ballando: reazioni e gelosia marito

Tutto vero, Federica Pellegrini entra ufficialmente nel cast di Ballando con le Stelle. La ‘Divina’ scenderà in pista tra i concorrenti nel popolare talent show di Rai Uno. Nel corso della mattinata di domenica 28 luglio, i profili social del programma hanno postato una clip in cui si vede l’ex nuotatrice veneta annunciare la notizia dall’albergo in cui sta alloggiando a Parigi, città in cui si trova attualmente per seguire le Olimpiadi. Nella clip interviene anche Matteo Giunta, il marito dell’ex atleta che, simpaticamente, mette in guardia il danzatore che farà da partner alla moglie.

“Confermato che fari Ballando? Devo parlare con il ballerino prima”, sussurra un geloso Matteo Giunta nel filmato, dopo che la Pellegrini fa sapere di essere stata ufficialmente arruolata. Una boutade spassosa naturalmente. In una battuta, però, c’è sempre un fondo di verità. E anche questo caso non fa eccezione: da sempre Ballando con le Stelle fa sbocciare relazioni. Ad esempio lo scorso anno ha unito Lucrezia Lando e il figlio di Rocco Siffredi che tuttora sono innamorati e complici. D’altra parte trattasi di una trasmissione ‘fisica’, in cui maestri e concorrenti lavorano a strettissimo contatto per ore. Il che in alcune situazioni è ‘pericoloso’. Giunta, sorridendo, ha così sottolineato che sarà molto attento a monitorare il tutto.

L’annuncio dell’ingresso nel cast della ‘Divina’ è stato accolto da tantissimi utenti con entusiasmo. Diversi coloro che già hanno fatto sapere che tiferanno per lei e che non vedono l’ora di poterla seguire nel talent. Un applauso va a Milly Carlucci che è riuscita a ingaggiare l’ex nuotatrice, un pezzo da novanta che sulla carta è un personaggio ‘catalizzatore’ oltreché notissimo. In un mondo, quello dei talent e dei reality, in cui la parola vip è abusatissima, Ballando continua invece a riuscire a mettere sotto contratto vip ‘veri’ e non sconosciuti.

Ballando con le Stelle 2024: cast a quota cinque

Al momento i concorrenti ufficializzati sono 5: oltre alla Pellegrini, sicuri di scendere in pista sono il comico Francesco Paolantoni, la modella ed ex velina di Striscia la Notizia Federica Nargi, la cantante Nina Zilli e il conduttore tv in forza alla Rai Massimiliano Ossini.